Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо"



"Ситуація біля Бахмута дійсно стабільно напружена, але без ніяких змін у жодної зі сторін. Оскільки ми дійсно виснажені боями за місто. Зокрема від атак росіян та їхньої піхоти. Тому ми проводимо ротації, відправляємо поранених та замінюємо їх новими хлопцями. Ми очікуємо нових атак росіян на Новий рік", - розповів Лисенко.



Військовослужбовець ЗСУ наголосив, що по всій лінії фронту обидві сторони не вдаються поки до активних дій.



"Про плани росіян нам поки мало відомо. Однак точно ясно, що їхня армія застрягла на Сході України. Зокрема їхня армія не може пройти Бахмут. Тому, якщо говорити загалом, то сьогодні немає якихось великих рухів на фронті. В нас є сили для контратак, але ще не прийшов час для цього", - додав він.

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