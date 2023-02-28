Шарлотка в мультиварці. Рецепт
Шарлотка – це десерт-пиріг, традиційний для центральноєвропейської кухні. Його походження — Франція
Інгредієнти:
- Одна склянка пшеничного борошна
- Одна склянка цукру
- Курячі яйця – 4 штуки
- Чотири яблука
- 50 г вершкового масла
- Одна чайна ложка розпушувача
Рецепт приготування шарлотки в мультиварці:
- Очищуємо яблука від шкірки та серцевини
- Нарізаємо скибочками
- Вмикаємо мультиварку на режим «підігрів»
- Кладемо у каструлю вершкове масло, щоб розтануло
- Злегка змащуємо цим же маслом стінки каструлі
- Додаємо дві столові ложки цукру
- Змішуємо доти, доки цукор не розчиниться
- Кладемо на дно перший пласт яблук (бажано складати красиво)
- Далі викладаємо на перший пласт решту яблук
- Міксером збиваємо яйця з цукром, аж поки цукор розчиниться повністю
- Додаємо борошно та розпушувач
- Продовжуємо збивати в міксері продукти, щоб тісто стало схоже на сметану
- Виливаємо тісто на яблука
- Виставляємо режим "випікання" на 40 хвилин
- Готовий смаколик перевертаємо на тарілку
Смачного!
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