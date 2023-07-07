Shazam навчився ідентифікувати пісні з YouTube, Instagram та TikTok
Застосунок Shazam тепер може визначати пісні з YouTube, Instagram та TikTok, проте не на всіх операційних система
Про це інформує TechCrunch.
Apple випускає оновлення для програми Shazam, яка допомагає ідентифікувати пісні. Тепер, окрім розпізнавання пісень за допомогою мікрофона, вона також здатна розпізнавати пісні у додатках YouTube, Instagram та TikTok.
"В останньому оновленні (v15.36) компанія описала процес ідентифікації пісні в будь-якому з вищезгаданих додатків", - йдеться в заяві.
Shazam дозволяє користувачу розпізнати невідому мелодію, яка грає у додатках YouTube, Instagram або TikTok. Просто відкрийте програму, натисніть на синю кнопку та перейдіть до потрібного додатку.
Функція доступна iOS, а на телефонах Android користувачам необхідно спочатку надати дозвіл на прослуховування аудіо з інших застосунків.
- У грудні 2017 року Apple придбала сервіс для розпізнавання музики Shazam, що, за твердженнями ЗМІ, обійшлося компанії у $400 млн.
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