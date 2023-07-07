Shazam навчився ідентифікувати пісні з YouTube, Instagram та TikTok

Про це інформує TechCrunch.

Apple випускає оновлення для програми Shazam, яка допомагає ідентифікувати пісні. Тепер, окрім розпізнавання пісень за допомогою мікрофона, вона також здатна розпізнавати пісні у додатках YouTube, Instagram та TikTok.

"В останньому оновленні (v15.36) компанія описала процес ідентифікації пісні в будь-якому з вищезгаданих додатків", - йдеться в заяві.

Shazam дозволяє користувачу розпізнати невідому мелодію, яка грає у додатках YouTube, Instagram або TikTok. Просто відкрийте програму, натисніть на синю кнопку та перейдіть до потрібного додатку.

Функція доступна iOS, а на телефонах Android користувачам необхідно спочатку надати дозвіл на прослуховування аудіо з інших застосунків.