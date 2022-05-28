Ще один авіарейс з українськими біженцями приземлиться в Канаді наступного тижня

Про це пише CTV News Atlantic.

Видання повідомляє, що попередньо волонтери збирали речі, які можуть знадобитися біженцям з України. Рік Лангілл тижнями збирав подаровані речі для українців і зберігав їх у сховищах. І він не планує зупинятися.

"Подаровані меблі, посуд, мікрохвильові печі, одяг", – сказав Лангілл.

Також є велосипеди, комоди, обідні столи, автокрісла тощо. Волонтер шукає центр для розповсюдження товарів, оскільки власник складу, де вони зараз зберігають речі, сказав їм, що розповсюджувати товари звідти заборонено.

Видання зазначає, що до неділі, 29 травня, чартерний рейс очікують у Монреалі та в четвер у Галіфаксі.

24 травня Канада організувала чартер для понад 300 українських біженців.

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