Канада організувала чартер для понад 300 українських біженців

Про це оголосив міністр імміграції Канади Шон Фрейзер, повідомляє Укрінформ.

"Вінніпег має горду історію прийому українців, тому ми знаємо, що ці 328 новоприбулих будуть тепло прийняті своїми новими громадами. Ми продовжимо допомагати тим, хто тікає від путінської війни, до й після того, як вони прибувають до Канади, й робитимемо усе можливе, аби вони почувалися як вдома", - сказав Фрейзер.

Біженців в аеропорту особисто зустрічала віцепрем’єр-міністр Канади, українка за походженням, Христя Фріланд, а також мер Вінніпега і прем’єр-міністр Манітоби. Пасажирам також усіляко допомагали десятки волонтерів.

Літак прибув з Варшави, звідки безплатно забрав українців, охочих потрапити до Манітоби. Протягом найближчих двох тижнів з Польщі до Канади прибудуть іще два чартерні рейси: до Монреаля та Галіфакса. На борту кожного перебуватиме близько 300 людей.

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