Ще одна провокація. Макрон прокоментував наміри Кремля провести "референдум" на окупованих територіях
На думку президента Франції Емманюеля Макрона, наміри Кремля провести "референдум" на окупованих територіях є серйозною ескалацією конфлікту
Про це повідомляє France Télévisions.
Як зазначив Макрон, Росія має залишити українську територію та поважати визнані кордони.
"Організовувати референдуми в регіонах, які постраждали від бомбардувань, звідки люди змушені були тікати, є ознакою цинізму", – говорить французький президент.
- Нагадаємо, окупанти на Луганщині, Донеччині, Херсонщині та Запоріжжі ухвалили рішення провести "референдуми" про приєднання до РФ.
- Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк заявив, що незаконний "референдум" не зупинить HIMARS і ЗСУ на шляху знищення окупантів.
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