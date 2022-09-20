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Головна війна з Росією Ще одна провокація. Макрон прокоментував наміри Кремля провести "референдум" на окупованих територіях

Ще одна провокація. Макрон прокоментував наміри Кремля провести "референдум" на окупованих територіях

20 вересня, 2022 вiвторок
21:17
війна з Росією Емманюель Макрон

На думку президента Франції Емманюеля Макрона, наміри Кремля провести "референдум" на окупованих територіях є серйозною ескалацією конфлікту

Про це повідомляє France Télévisions.

Як зазначив Макрон, Росія має залишити українську територію та поважати визнані кордони.

"Організовувати референдуми в регіонах, які постраждали від бомбардувань, звідки люди змушені були тікати, є ознакою цинізму", – говорить французький президент.

  • Нагадаємо, окупанти на Луганщині, Донеччині, Херсонщині та Запоріжжі ухвалили рішення провести "референдуми" про приєднання до РФ.
  • Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк заявив, що незаконний "референдум" не зупинить HIMARS і ЗСУ на шляху знищення окупантів.

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референдум
окуповані території
Еммануель Макрон
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