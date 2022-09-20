Ще одна провокація. Макрон прокоментував наміри Кремля провести "референдум" на окупованих територіях

Про це повідомляє France Télévisions.

Як зазначив Макрон, Росія має залишити українську територію та поважати визнані кордони.

"Організовувати референдуми в регіонах, які постраждали від бомбардувань, звідки люди змушені були тікати, є ознакою цинізму", – говорить французький президент.

Нагадаємо, окупанти на Луганщині, Донеччині, Херсонщині та Запоріжжі ухвалили рішення провести "референдуми" про приєднання до РФ.

Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк заявив, що незаконний "референдум" не зупинить HIMARS і ЗСУ на шляху знищення окупантів.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb