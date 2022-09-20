Незаконний "референдум" не зупинить HIMARS і ЗСУ на шляху знищення окупантів, – Подоляк
Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк відреагував на рішення окупантів про проведення так званих референдумів на Луганщині, Донеччині, Херсонщині та Запоріжжі
Про це він пише у своєму Twitter.
"Росіяни вирішили асиметрично відповісти на український контрнаступ. Вони думають, що незаконний "референдум" зможе зупинити HIMARS і ЗСУ на шляху знищення окупантів на наших землях. Впевнені, що хочете витратити час, потрібний для організації втечі, на нове шоу? Спробуйте… Буде цікаво", – зазначає Подоляк.
- Нагадаємо, окупанти на Луганщині, Донеччині, Херсонщині та Запоріжжі ухвалили рішення провести "референдуми" про приєднання до РФ.
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