Ще півтисячі жінок з дітьми евакуював 206-й батальйон з Ірпеня під ворожими обстрілами, - Порошенко
206-й батальйон територіальної оборони продовжив евакуацію людей з Ірпеня, попри ворожі обстріли
Про це повідомив Петро Порошенко.
"Ще понад 500 мешканців Ірпеня зміг евакуювати сьогодні наш 206-й батальйон тероборони Києва. Під час порятунку людей був зафіксований ворожий безпілотник. Наші бійці спробували його збити. І потрапили під російський обстріл", - повідомив Порошенко.
Як стало відомо, внаслідок ворожого обстрілу по Ірпеню з мінометів загинуло щонайменше четверо людей, серед них - двоє дітей.
Це вже третій рейд 206-го батальйону в Ірпінь. Загалом за останні дні вдалося вивезти з небезпеки понад три тисячі місцевих жителів - переважно це жінки з дітьми і люди похилого віку.
206-й батальйон територіальної оборони був створений за ініціативи Порошенка для захисту Києва і околиць. До формування увійшли депутати партії "Європейська Солідарність", ветерани російсько-української війни та небайдужі кияни.
Батальйон зокрема взяв участь у захисті Гостомеля, Ірпеня, а також київського району Оболонь від рашистських ДРГ та окупантів.
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