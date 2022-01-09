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Що буде з ціною на цукор у 2022 році. Пояснюють експерти

9 січня, 2022 неділя
19:00
Економіка Цукор

Ціна на цукор зростатиме й у новому 2022 році. Високі ціни на газ, зростання вартості на світових ринках призведуть до подорожчання солодкого продукту на понад 20%

Про це сьогодні, 9 січня 2022 року, повідомив сільськогосподарський портал ArgoTer, передає Еспресо.TV.

Протягом попереднього року ціна на цукор зросла з 13,1 гривень за кілограм до 25,4 грн. Держстат порахував, що за січень-жовтень 2021 року подорожчання склало 65,6%.
 
Керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин переконаний, що вартість солодкого продукту зростатиме для споживачів і більш суттєво, оскільки для цукрозаводів необхідне газ-вугілля для цукроварення.

“Тож зростання ціни цукру підтримуватиме не тільки світовий тренд цін, а й пікові рівні цін енергоносіїв”, - зазначив експерт.

Україна є водночас й експортером, й імпортером цукру. Тому ціни на наших прилавках залежать безпосередньо від ситуації на світових ринках. За даними Bloomberg, ціни пішли нагору ще в серпні. Тоді через несподівані заморозки в Бразилії стало зрозуміло, що виникнуть проблеми з виробництвом та постачанням сировини.

Фахівці прогнозують, що ціна на цукор у 2022 році буде і надалі зростати. Називають дві причини: високі ціни у світі та зростання собівартості виробництва.

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Енергетична складова може досягати 60-70% у собівартості. Крім того, у 2022 році очікується зростання цін на мінеральні добрива, металопрокат, будівельні матеріали. Це також впливає на витрати при вирощуванні цукрових буряків та виробництво готової продукції.

Своєю чергою команда президента Зеленського хоче утримати ціни за рахунок держрегулювання. Відповідно до тексту законопроєкту №6374, держрегулювання зачепить і цукор. Гранична торгова надбавка на ці “соціальні” продукти харчування має становити не менше ніж 5% і не більше 15% від відпускної ціни у виробника.

У пояснювальній записці до законопроєкту №6374 йдеться про те, що після скасування держрегулювання у 2017 році ціни на продукти харчування дуже суттєво зросли. За словами автора законопроєкту, нардепа від “Слуги народу” Дмитра Соломчука, вартість деяких із цих продуктів збільшувалася на прилавках на 50-70% щороку, при тому, що собівартість так суттєво не зростала.

Таку ситуацію парламентарій вважає неприпустимою: “Ми сільгоспкраїна. Гречку, наприклад, із гуртових складів тиждень тому відпускали по 38 грн за кг, а ми бачили це пакування в магазині по 70 грн. Вибачте, але не можна спекулювати на соціально значущих продуктах”.


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газ
ціни
законопроект
цукор
харчі
Слуга народу
собівартість
регулювання
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