Про це Подоляк написав у twitter.

За його словами, якщо Україна отримає ракети HIMARS з дальністю понад 100 км, це допоможе швидше закінчити війну.

"Проста логіка: що далі летітимуть ракети HIMARS (100+ кілометрів), то швидше закінчиться війна. Менше втрат серед мирного населення, менший економічний тиск на Європу, менше російського міграційного та продовольчого шантажу. HIMARS – чудовий "вимикач" російської пихи", - написав Подоляк.

23 липня радник президента США Джо Байдена Джейк Салліван заявив, що Україна не отримає ракети ATACMS, які здатні вражати цілі на відстані 300 км.

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