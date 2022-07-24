Що далі летітимуть ракети HIMARS, то швидше закінчиться війна, - Подоляк
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що аби закінчити війну, Україні необхідні ракети дальність понад 100 км
Про це Подоляк написав у twitter.
За його словами, якщо Україна отримає ракети HIMARS з дальністю понад 100 км, це допоможе швидше закінчити війну.
"Проста логіка: що далі летітимуть ракети HIMARS (100+ кілометрів), то швидше закінчиться війна. Менше втрат серед мирного населення, менший економічний тиск на Європу, менше російського міграційного та продовольчого шантажу. HIMARS – чудовий "вимикач" російської пихи", - написав Подоляк.
- 23 липня радник президента США Джо Байдена Джейк Салліван заявив, що Україна не отримає ракети ATACMS, які здатні вражати цілі на відстані 300 км.
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