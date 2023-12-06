Що означає відмова Зеленського від виступу у США та для чого Путін поїхав в Саудівську Аравію. Акценти світових ЗМІ 6 грудня

Про це і не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 6 грудня.

Відмова Зеленського від виступу у США

Фото: president.gov.ua

Важливою подією про яку написали чимало іноземних ЗМІ стала неочікувана в останній момент відмова президента України Володимира Зеленського від онлайн виступу в Сенаті та Палаті представників США перед голосуванням щодо фінансування американцями української армії в наступному році. У BBC вважають, що Зеленський скасував брифінг високого рівня з законодавцями США через "тупик щодо майбутнього фінансування країни США".

"Це сталося після того, як високопоставлений український чиновник попередив, що вони знаходяться під загрозою програшу у війні проти Росії, якщо не буде схвалено більше військової допомоги США. Голова Сенату Чак Шумер не пояснив, чому пан Зеленський не з’явився", - пишуть у BBC.

Раніше у вівторок голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що існує "великий ризик" поразки України без подальшої підтримки США.

Оцінка Єрмака була дана лише за кілька годин до того, як Зеленський відмовився від запланованої відеоконференції з сенаторами США, щоб поінформувати їх про військові зусилля.

З початку війни в лютому 2022 року Конгрес США схвалив понад 110 мільярдів доларів військової та економічної допомоги Україні. Однак адміністрація Байдена місяцями попереджала, що більшість цих грошей уже розподілено.

За словами Фредеріка Кагана, директора проєкту критичних загроз Американського інституту підприємництва та колишнього професора Військової академії США, затримки фінансування вже мають реальні наслідки на українському полі бою. Поточний контрнаступ проти Росії згортається, а майбутні операції з повернення втрачених територій під питанням.

"Тут українцям доводиться робити важкий вибір", - сказав він. "Якщо вони не впевнені, що отримають ще щось від Сполучених Штатів, тоді вони повинні зберегти те, що мають".

За його словами, українським військовим потрібні танки, бронетехніка, винищувачі, безпілотники та далекобійне озброєння, і США є єдиною країною, яка може забезпечити цю техніку швидко і в тих обсягах, які потрібні Україні в наступному році.

У The Guardian написали, що президент США Джо Байден досі шукає майже 106 мільярдів доларів допомоги Україні, Ізраїлю та іншим військовим потребам, але республіканці скептично ставляться до допомоги Україні, і навіть ті республіканці, які її підтримують, наполягають на зміні політики на кордоні між США та Мексикою, щоб призупинити потік мігрантів як умову затвердження.

За словами обізнаних джерел, переговори щодо пакету заходів безпеки на кордоні були зірвані на цих вихідних. Очікується, що переговори відновляться цього тижня.

Крім цього, ряд сенаторів не схвалює військові дії Ізраїлю. У понеділок сенатор Берні Сандерс заявив, що для США було б "безвідповідально" надсилати Ізраїлю мільярдну військову допомогу.

"Те, що робить уряд Нетаньяху, є аморальним, це порушує міжнародне право, і Сполучені Штати не повинні брати участь у цих діях", — сказала Сандерс у виступі.

У The New York Times пишуть, що голосування за спільний пакет допомоги Україні та Ізраїлю знаходиться "на межі провалу в Сенаті", де республіканці готові в середу заблокувати фінансування, якщо демократи не погодяться додати суворі заходи для стримування міграції на кордоні США з Мексикою.

"У вівторок вдень секретний брифінг за участю представників адміністрації, покликаних залучити підтримку, переріс у партизанські крики, коли республіканці гнівно звинуватили демократів у спробах обдурити їхні вимоги щодо придушення кордону", - кажуть у The New York Times.

Американські журналісти відзначають, що голосування за блокування допомоги підкреслюють ослаблення рішучості США в критичний момент війни України проти Росії.

"Ми збираємося покинути Україну", — сказав сенатор Крістофер С. Мерфі, демократ від Коннектикуту, який відігравав провідну роль у переговорах із республіканцями протягом останніх кількох тижнів. "Коли Володимир Путін рушить у країну НАТО, вони будуть жаліти того дня, коли вирішили грати в політику з майбутнім безпеки України", — сказав він про республіканців.

Сенатори-республіканці, які залишили брифінг, заявили, що їх обурило те, що представники адміністрації відмовилися відповідати на їхні запитання про безпеку кордону, яка, на їхню думку, була необхідною умовою для будь-якого плану надсилання екстреної допомоги американським союзникам.

"Вони хочуть десятки мільярдів доларів, щоб допомогти нашим друзям і союзникам за кордоном, але вони не бажають робити все необхідне, щоб запобігти потенційній кризі на кордоні", — сказав сенатор Джон Корнін, республіканець від Техасу. "дміністрація Байдена, здається, просто це не хвилює".

У The Washington Post відзначили, що на прес-брифінгу в Білому домі в понеділок радник з питань національної безпеки Джейк Салліван підкреслив, що Конгрес стоїть перед "суворим вибором" щодо фінансування.

На запитання, чи є в адміністрації альтернативний план на випадок, якщо їх пропозиція не буде успішною, він сказав: "Конгрес має надати фінансування, інакше Сполучені Штати не зможуть продовжувати підтримувати Україну. Ми продовжуватимемо намагатися згуртувати інших для цього".

Салліван сказав, що нездатність отримати додаткове фінансування підірве зусилля США із залучення інших членів міжнародної коаліції до надання допомоги Україні.

Чи стане Залужний політичним конкурентом Зеленського

Фото: скріншот з відео

У Politico написали про чутки щодо суперництва між Зеленським і Залужним, стверджуючи, що попри російську пропаганду, в цьому є також частка правди.

Через понад 21 місяць після того, як Росія розпочала своє повномасштабне вторгнення в Україну, настрій у Києві стає похмурим, бо напруга між президентом Володимиром Зеленським і його старшим генералом Валерієм Залужним виливається у відкритий світ, пишуть журналісти.

Успіхи минулого року, коли Україна спочатку притупила атаки Росії на свою столицю, а потім відбила територію, зайшли в глухий кут на сотнях кілометрів лінії фронту, оскільки українські та російські солдати, які закріпилися, ведуть кровопролитні битви за наступ і відступ, які вимірюються метрами.

Це призвело до внутрішньої політичної боротьби в Києві, оскільки офіційні особи шукають способи пережити Росію під час тривалої війни, в якій Москва має більше людей, більше зброї та більшу економіку. Настрій у Києві ще більше погіршується нещодавніми коливаннями зовнішньої підтримки продовження військової допомоги. Тому українські політики відчайдушно шукають план, що робити далі.

Тим часом Росія, відчуваючи тріщини в українському керівництві, поширює чутки про політичне суперництво між Залужним і Зеленським, а також підкреслює, що союзники України втомилися від боротьби.

Публічно українські чиновники наполягають на відсутності конфлікту між Зеленським і Залужним, а спікер українського парламенту Руслан Стефанчук навіть стверджує, що це все російська пропаганда. "Але найкраща пропаганда, як кажуть, зазвичай містить зерно правди", - пишуть у Politico.

"Хоча Залужний публічно не висловлював жодних політичних амбіцій, його високий рівень підтримки населення робить його єдиним реальним конкурентом Зеленського, якщо той колись вирішить балотуватися на пост президента. Президентські вибори в Україні мали відбутися в березні, але їх відклали, оскільки конституція країни забороняє проведення виборів під час воєнного стану. Зеленський закликає своїх генералів зосередитися на війні", - відзначають журналісти і додають, що опозиційні до Зеленського партії використовують суперечку Зеленського із Залужним, щоб підірвати політичну підтримку лідера країни.

Тим не менш, Зеленський і військове керівництво намагаються надіслати позитивний сигнал громадськості та світу. Вони зазначають, що хоча літній контрнаступ був невтішним, Україні вдалося витіснити російський Чорноморський флот із західної частини моря та відновити поставки зерна з українських портів. Військові також досягли вражаючих успіхів у враженні цілей усередині Росії. До того ж, ключові іноземні союзники наполягають, що не покинуть Україну, незважаючи на важкі часи.

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Несподівана поїздка Путіна в Саудівську Аравію та ОАЕ

Фото: Reuters

Також світові ЗМІ звернули увагу на виїзд президента РФ за межі країни. В середу Путін має відвідати Саудівську Аравію та ОАЕ. Як пише The New York Times, ця поїздка є частиною серії дипломатичних зустрічей російського лідера, і відбувається в той момент, коли Україна намагається залучитися підтримкою Заходу.

"Президент Володимир Путін здійснить рідкісну поїздку на Близький Схід у середу, оголосив Кремль, заявивши, що він обговорить двосторонні відносини, нафту та міжнародні справи в Саудівській Аравії та Об’єднаних Арабських Еміратах. Ця поїздка є частиною серії дипломатичних зустрічей, які російський лідер проведе цього тижня. У четвер у Москві пан Путін прийматиме президента Ірану Ебрагіма Раїсі", - пишуть американські журналісти.

Путін, який не виїжджав за межі Китаю, Ірану та колишніх радянських держав після початку повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року, відвідає Емірати та Саудівську Аравію в один день, повідомив його речник.

Зустрічі, про які було оголошено несподівано, відбулися, коли Україна намагається посилити допомогу Заходу для своїх військових зусиль на тлі ознак зменшення підтримки в Сполучених Штатах. Поїздка Путіна також відбуватиметься на тлі війни Ізраїлю та ХАМАС, конфлікту, який допоміг його геополітичних цілях, відволікаючи західних лідерів від війни в Україні та даючи йому нову можливість звернутися до світової громадськості. Хоча Путін назвав атаку ХАМАС 7 жовтня терористичним актом, він порівняв свою війну в Україні з палестинським опором, стверджуючи, що обидва представляють собою "боротьбу проти домінування західних еліт".