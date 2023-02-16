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Що приготувати на вечерю?

16 лютого, 2023 четвер
10:51
рецепти Що приготувати на вечерю?

П’ять смачних рецептів страв на вечерю

Омлет із моцарелою

Інгредієнти:

  • Стиглі помідори різного кольору – 350 г
  • Оливкова олія – дві з половиною столові ложки
  • Сіль (до смаку)
  • Червоний винний оцет (до смаку)
  • Чорний мелений перець (до смаку)
  • Свіжий базилік – 15 г
  • Половина свіжого червоного перцю чилі
  • Моцарела – 100 г
  • Чотири курячі яйця (великі)

Рецепт приготування:

  • Нарізаємо помідори кружальцями
  • Заправляємо помідори столовою ложкою оливкової олії
  • Додаємо червоний винний оцет
  • Додаємо перець
  • Додаємо сіль
  • Розтираємо листя базиліка з дрібкою солі (трішки базиліку відкладаємо на потім)
  • Змішуємо з однією столовою ложкою оливкової олії
  • Дрібно нарізаємо перець чилі
  • Дрібно нарізаємо моцарелу
  • Розігрійте у сковорідці пів ложки оливкової олії
  • Розбиваємо туди яйця
  • Помішуємо їх, та не доводимо до готовності
  • Викладаємо сир на середину сковорідки
  • Збризкуємо все сумішшю базиліку з олією
  • Даємо страві трохи постояти (хвилину)
  • Складаємо омлет навпіл
  • Кладемо його  на помідори
  • Розрізаємо омлет по центру, даючи можливість розкрити моцарелу
  • Додаємо перець чилі
  • Прикрашаємо страву листям базиліка

Смачного!

Смажена скумбрія з томатним міксом та кіноа

Інгредієнти:

  • Кіноа - 300 г
  • Сіль (на ваш смак)
  • Половинка лимона
  • Чотири патрані скумбрії
  • Чорний мелений перець (на ваш смак)
  • Одна чайна ложка меленого коріандра
  • Три столові ложки оливкової олії
  • Розмарин - дві гілочки
  • Два зубчики часнику
  • Помідори різних кольорів - 800 г
  • Один свіжий червоний перець чилі
  • Одна столова ложка бальзамічного оцту
  • Дві столові ложки знежиреного йогурту
  • Дві чайні ложки тертого хрону
  • Дві гілки свіжого базиліка

Приготування:

  • Кип'ятимо дві склянки води
  • Кидаємо у воду кіноа
  • Додаємо дрібку солі
  • Додаємо половинку лимона
  • Накриваємо кришкою
  • Помішуючи, варимо до готовності
  • Робимо на кожній скумбрії поперечні надрізи з двох сторін
  • Натираємо скумбрію сіллю/чорним перцем/меленим коріандром
  • Нагріваємо одну столову ложку оливкової олії на сковороді
  • Кладемо тушки у сковорідку
  • Посипаємо рибу розмарином
  • Посипаємо рибу подрібненими зубчиками часнику
  • Обсмажуємо скумбрію з двох боків до появи золотистої скоринки
  • Нарізаємо помідори
  • Викладаємо їх на велике блюдо
  • Зверху додаємо порізаний перець чилі
  • Зверху кладемо вижате готове кіноа
  • Заправляємо двома столовими ложками оливкової олії
  • Додаємо одну столову ложку бальзамічного оцту
  • Солимо і перчимо
  • Смажену скумбрію викладаємо зверху
  • Змішуємо йогурт з хріном
  • Поливаємо цим соусом скумбрію
  • Прикрашаємо страву листками базиліка

Смачного!

Сирна сковорода тако

Інгредієнти:

  • Один солодкий червоний перець
  • Одна в’язка зеленої цибулі
  • Два зубчики часнику
  • Одна столова ложка олії
  • Одна столова ложка меленого кмину
  • Одна столова ложка порошку чилі
  • Сіль (на ваш смак)
  • Помідори – 450 г
  • Одна склянка вареної квасолі
  • Одна столова ложка гострого соусу
  • Яловичий фарш – 450 г
  • Дві склянки подрібненого сиру чедер
  • Кукурудзяні чипси

Приготування

  • Нарізаємо перець шматочками
  • Подрібнюємо в’язку зеленої цибулі
  • Кладемо велику сковорідку на вогонь
  • Розігріваємо масло
  • Кидаємо в сковорідку цибулю і перець
  • Пасеруємо п’ять хвилин
  • Додаємо рубаний часник
  • Обсмажуємо все разом ще одну хвилину
  • Приправляємо порошком чилі/сіллю/кмином
  • Добре все змішуємо
  • Додаємо фарш
  • Готуємо ще п’ять хвилин
  • Кидаємо в сковорідку нарізані кубиками помідори
  • Кидаємо в сковорідку квасолю
  • Змішуємо все до однорідної маси
  • Вливаємо гострий соус
  • Посипаємо чедером
  • Накриваємо кришкою
  • Тушкуємо ще дві хвилини
  • Готову страву прикрашаємо кукурудзяними чипсами та цибулькою

Смачного!

Вершкове курча з лимоном

Інгредієнти:

  • Одна столова ложка оливкової олії
  • Одна столова ложка вершкового масла
  • Курячі грудки - чотири філе
  • Сіль/чорний мелений перець (на ваш смак)
  • Дві столові ложки курячого бульйону
  • Одна цибулина
  • Три зубки часнику
  • Дві столові ложки свіжого листя чебрецю
  • Чотири картоплини
  • Четвертина склянки лимонного соку
  • Четвертина склянки густих вершків
  • Один лимон

Приготування:

  • У великій сковорідці розігріваємо разом  вершкове масло та оливкову олію
  • Додаємо курячі грудки
  • Солимо
  • Перчимо
  • Обсмажуємо м'ясо до золотистого відтінку (це приблизно по вісім хвилин з кожної сторони)
  • Викладаємо курку на тарілку
  • Вливаємо в сковорідку курячий бульйон
  • Додаємо подрібнені цибулю/часник/чебрець
  • Тушкуємо дві хвилини
  • Додаємо нарізану кружальцями картоплю
  • Солимо
  • Перчимо
  • Накриваємо кришкою
  • Тушкуємо вісім хвилин
  • Додаємо лимонний сік
  • Додаємо вершки
  • Додаємо нарізаний лимон
  • Все перемішуємо 
  • Готуємо ще три хвилини
  • Знову складемо курку в сковорідку
  • Заливаємо соусом
  • Тушкуємо на маленькому вогні ще кілька хвилин
  • Перед подачею до столу прикрашаємо нашу страву чебрецем

Паста з креветками та зеленим горошком

Інгредієнти:

  • Макарони пенне - 350 г
  • Дві склянки листя шпинату
  • Четвертина склянки тертого пармезану
  • Одна склянка листя свіжого базиліку
  • Третина склянки і окремо одна столова ложка оливкової олії
  • Один зубчик часнику
  • Сіль і мелений чорний перець (на ваш смак)
  • Четвертина склянки кедрових горіхів
  • Очищені креветки - 450 г
  • Подрібнений червоний перець чилі
  • Одна склянка маринованого горошку

Приготування

  • Відварюємо пасту до стану “аль денте”
  • Залишаємо неповну склянку води з-під макаронів
  • Готуємо песто:
  • Блендером змішуємо базилік зі шпинатом та третиною склянки оливкової олії
  • Додаємо кедрові горіхи
  • Додаємо пармезан
  • Додаємо подрібнений часник
  • Приправляємо перцем і сіллю
  • У сковорідці нагріваємо одну столову ложку олії
  • Обсмажуємо креветки до чотирьох хвилин
  • Додаємо макарони
  • Додаємо горох
  • Додаємо соус
  • Гарно все перемішуємо
  • Доливаємо неповну склянку води, в якій варились макарони
  • Тушкуємо ще якийсь час все разом
  • Перед подачею до столу посипаємо нашу страву перцем чилі та тертим пармезаном

Смачного!

Використані фото Gettyimages

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