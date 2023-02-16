Що приготувати на вечерю?
П’ять смачних рецептів страв на вечерю
Омлет із моцарелою
Інгредієнти:
- Стиглі помідори різного кольору – 350 г
- Оливкова олія – дві з половиною столові ложки
- Сіль (до смаку)
- Червоний винний оцет (до смаку)
- Чорний мелений перець (до смаку)
- Свіжий базилік – 15 г
- Половина свіжого червоного перцю чилі
- Моцарела – 100 г
- Чотири курячі яйця (великі)
Рецепт приготування:
- Нарізаємо помідори кружальцями
- Заправляємо помідори столовою ложкою оливкової олії
- Додаємо червоний винний оцет
- Додаємо перець
- Додаємо сіль
- Розтираємо листя базиліка з дрібкою солі (трішки базиліку відкладаємо на потім)
- Змішуємо з однією столовою ложкою оливкової олії
- Дрібно нарізаємо перець чилі
- Дрібно нарізаємо моцарелу
- Розігрійте у сковорідці пів ложки оливкової олії
- Розбиваємо туди яйця
- Помішуємо їх, та не доводимо до готовності
- Викладаємо сир на середину сковорідки
- Збризкуємо все сумішшю базиліку з олією
- Даємо страві трохи постояти (хвилину)
- Складаємо омлет навпіл
- Кладемо його на помідори
- Розрізаємо омлет по центру, даючи можливість розкрити моцарелу
- Додаємо перець чилі
- Прикрашаємо страву листям базиліка
Смачного!
Смажена скумбрія з томатним міксом та кіноа
Інгредієнти:
- Кіноа - 300 г
- Сіль (на ваш смак)
- Половинка лимона
- Чотири патрані скумбрії
- Чорний мелений перець (на ваш смак)
- Одна чайна ложка меленого коріандра
- Три столові ложки оливкової олії
- Розмарин - дві гілочки
- Два зубчики часнику
- Помідори різних кольорів - 800 г
- Один свіжий червоний перець чилі
- Одна столова ложка бальзамічного оцту
- Дві столові ложки знежиреного йогурту
- Дві чайні ложки тертого хрону
- Дві гілки свіжого базиліка
Приготування:
- Кип'ятимо дві склянки води
- Кидаємо у воду кіноа
- Додаємо дрібку солі
- Додаємо половинку лимона
- Накриваємо кришкою
- Помішуючи, варимо до готовності
- Робимо на кожній скумбрії поперечні надрізи з двох сторін
- Натираємо скумбрію сіллю/чорним перцем/меленим коріандром
- Нагріваємо одну столову ложку оливкової олії на сковороді
- Кладемо тушки у сковорідку
- Посипаємо рибу розмарином
- Посипаємо рибу подрібненими зубчиками часнику
- Обсмажуємо скумбрію з двох боків до появи золотистої скоринки
- Нарізаємо помідори
- Викладаємо їх на велике блюдо
- Зверху додаємо порізаний перець чилі
- Зверху кладемо вижате готове кіноа
- Заправляємо двома столовими ложками оливкової олії
- Додаємо одну столову ложку бальзамічного оцту
- Солимо і перчимо
- Смажену скумбрію викладаємо зверху
- Змішуємо йогурт з хріном
- Поливаємо цим соусом скумбрію
- Прикрашаємо страву листками базиліка
Смачного!
Сирна сковорода тако
Інгредієнти:
- Один солодкий червоний перець
- Одна в’язка зеленої цибулі
- Два зубчики часнику
- Одна столова ложка олії
- Одна столова ложка меленого кмину
- Одна столова ложка порошку чилі
- Сіль (на ваш смак)
- Помідори – 450 г
- Одна склянка вареної квасолі
- Одна столова ложка гострого соусу
- Яловичий фарш – 450 г
- Дві склянки подрібненого сиру чедер
- Кукурудзяні чипси
Приготування
- Нарізаємо перець шматочками
- Подрібнюємо в’язку зеленої цибулі
- Кладемо велику сковорідку на вогонь
- Розігріваємо масло
- Кидаємо в сковорідку цибулю і перець
- Пасеруємо п’ять хвилин
- Додаємо рубаний часник
- Обсмажуємо все разом ще одну хвилину
- Приправляємо порошком чилі/сіллю/кмином
- Добре все змішуємо
- Додаємо фарш
- Готуємо ще п’ять хвилин
- Кидаємо в сковорідку нарізані кубиками помідори
- Кидаємо в сковорідку квасолю
- Змішуємо все до однорідної маси
- Вливаємо гострий соус
- Посипаємо чедером
- Накриваємо кришкою
- Тушкуємо ще дві хвилини
- Готову страву прикрашаємо кукурудзяними чипсами та цибулькою
Смачного!
Вершкове курча з лимоном
Інгредієнти:
- Одна столова ложка оливкової олії
- Одна столова ложка вершкового масла
- Курячі грудки - чотири філе
- Сіль/чорний мелений перець (на ваш смак)
- Дві столові ложки курячого бульйону
- Одна цибулина
- Три зубки часнику
- Дві столові ложки свіжого листя чебрецю
- Чотири картоплини
- Четвертина склянки лимонного соку
- Четвертина склянки густих вершків
- Один лимон
Приготування:
- У великій сковорідці розігріваємо разом вершкове масло та оливкову олію
- Додаємо курячі грудки
- Солимо
- Перчимо
- Обсмажуємо м'ясо до золотистого відтінку (це приблизно по вісім хвилин з кожної сторони)
- Викладаємо курку на тарілку
- Вливаємо в сковорідку курячий бульйон
- Додаємо подрібнені цибулю/часник/чебрець
- Тушкуємо дві хвилини
- Додаємо нарізану кружальцями картоплю
- Солимо
- Перчимо
- Накриваємо кришкою
- Тушкуємо вісім хвилин
- Додаємо лимонний сік
- Додаємо вершки
- Додаємо нарізаний лимон
- Все перемішуємо
- Готуємо ще три хвилини
- Знову складемо курку в сковорідку
- Заливаємо соусом
- Тушкуємо на маленькому вогні ще кілька хвилин
- Перед подачею до столу прикрашаємо нашу страву чебрецем
Паста з креветками та зеленим горошком
Інгредієнти:
- Макарони пенне - 350 г
- Дві склянки листя шпинату
- Четвертина склянки тертого пармезану
- Одна склянка листя свіжого базиліку
- Третина склянки і окремо одна столова ложка оливкової олії
- Один зубчик часнику
- Сіль і мелений чорний перець (на ваш смак)
- Четвертина склянки кедрових горіхів
- Очищені креветки - 450 г
- Подрібнений червоний перець чилі
- Одна склянка маринованого горошку
Приготування
- Відварюємо пасту до стану “аль денте”
- Залишаємо неповну склянку води з-під макаронів
- Готуємо песто:
- Блендером змішуємо базилік зі шпинатом та третиною склянки оливкової олії
- Додаємо кедрові горіхи
- Додаємо пармезан
- Додаємо подрібнений часник
- Приправляємо перцем і сіллю
- У сковорідці нагріваємо одну столову ложку олії
- Обсмажуємо креветки до чотирьох хвилин
- Додаємо макарони
- Додаємо горох
- Додаємо соус
- Гарно все перемішуємо
- Доливаємо неповну склянку води, в якій варились макарони
- Тушкуємо ще якийсь час все разом
- Перед подачею до столу посипаємо нашу страву перцем чилі та тертим пармезаном
Смачного!
Використані фото Gettyimages
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