Що робити, якщо охопила паніка в укритті. Поради від психолога

Відео з порадами опублікували у Telegram ДСНС.



Психологиня розповіла про три спеціальні техніки. Ці способи допоможуть відволіктись від тривоги та опанувати себе.



Техніка, щоб заспокоїтись "5, 4, 3, 2, 1".

назвати 5 предметів, які розташовані біля вас;

доторкнутись до предметів з різною поверхнею;

послухати звуки в укритті;

відчути запах;

відчути смак (можна попити води або з'їсти цукерку).

Техніка "Метелик". Рекомендують скласти руки у вигляді метелика і покласти собі на груди. Робити почергові легенькі постукування однією рукою, іншою та обома. Повторювати 25-30 разів.



Техніка дихання. Одну руку покласти на груди, а іншу на живіт. Зробити глибокий вдих і вдвічі довший видих. Повторювати кілька разів, щоб стабілізувати свій стан.



"Не лякайтесь своїх емоцій і пам'ятайте, це - нормальна реакція на ненормальний стан"-, підсумували рекомендації.

Нагадаємо, в Україні запустили Телеграм-бот першої психологічної допомоги та інтернет-платформу "Розкажи мені".