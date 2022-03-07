Що робити, якщо охопила паніка в укритті. Поради від психолога
Психологи Державної служби України з питань надзвичайних ситуацій дали поради, як поводитись, коли є відчуття паніки в укритті
Відео з порадами опублікували у Telegram ДСНС.
Психологиня розповіла про три спеціальні техніки. Ці способи допоможуть відволіктись від тривоги та опанувати себе.
Техніка, щоб заспокоїтись "5, 4, 3, 2, 1".
- назвати 5 предметів, які розташовані біля вас;
- доторкнутись до предметів з різною поверхнею;
- послухати звуки в укритті;
- відчути запах;
- відчути смак (можна попити води або з'їсти цукерку).
Техніка "Метелик". Рекомендують скласти руки у вигляді метелика і покласти собі на груди. Робити почергові легенькі постукування однією рукою, іншою та обома. Повторювати 25-30 разів.
Техніка дихання. Одну руку покласти на груди, а іншу на живіт. Зробити глибокий вдих і вдвічі довший видих. Повторювати кілька разів, щоб стабілізувати свій стан.
"Не лякайтесь своїх емоцій і пам'ятайте, це - нормальна реакція на ненормальний стан"-, підсумували рекомендації.
- Нагадаємо, в Україні запустили Телеграм-бот першої психологічної допомоги та інтернет-платформу "Розкажи мені".
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