В Україні запустили Телеграм-бот першої психологічної допомоги та інтернет-платформу "Розкажи мені"

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Люди, які відчувають панічні атаки, тривогу, мають ознаки депресії, можуть залишити заявку на платформі "Розкажи мені" та очікувати на зворотний зв’язок від фахівця.



Щоб отримати допомогу, потрібно коротко описати свій запит і надіслати заявку через сайт https://tellme.com.ua/.



Консультації проходять безкоштовно в онлайн-режимі.

Також команда Інституту когнітивного моделювання у співпраці з кафедрою медичної психології, психосоматичної медицини та психотерапії Національного медичного університету імені Богомольця та фахівцями проекту "Друг" розробила бот https://t.me/friend_first_aid_bot першої психологічної допомоги.



Бот допомагає у перші години після травматичної події та містить рекомендації щодо збереження психологічного здоров'я.