Що робити з Росією після війни?
Я дуже радію, що Верховна Рада України прийняла до розгляду питання створення Тимчасової спеціальної комісії з питань розробки основних засад державної політики щодо взаємодії з національними рухами малих та корінних народів РФ
Одна зі стратегічних цілей, необхідних для нашої перемоги, — формування спільного з нашими союзниками розуміння, що робити з Російською Федерацією (а насправді імперією). Сьогодні ніхто не має такого розуміння, а Україна зацікавлена в цьому більше за всіх — адже нам потрібна гарантія, що з північного сходу більше не буде загрози. Сьогодні Україна стала суб'єктом світової політики завдяки неймовірній стійкості українського війська, держави й суспільства, тож світ очікує передусім на наше бачення.
Тому я дуже радію, що Верховна Рада України прийняла до розгляду питання створення Тимчасової спеціальної комісії з питань розробки основних засад державної політики щодо взаємодії з національними рухами малих та корінних народів РФ. Цей механізм закладений статтею 89 Конституції України.
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Відповідно до встановленої законом процедури, всі фракції висунули своїх представників. Постанова #9617 вже пройшла профільний комітет -- Комітет з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України. Залишилося розглянути на найближчому пленарному засіданні, і я сподіваюся, що це вже скоро.
Таке рішення дозволить інституціоналізувати розробку державної політики в цій новій і важливій для нашої перемоги сфері. Склад майбутньої комісії надихає і надає впевненості, що там все піде найкращим для України шляхом.
Будь ласка, попросіть народних депутатів підтримати.
Про автора. Валерій Пекар, викладач Києво-Могилянської академії
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