Що ще треба, щоб у нас зʼявилася гідність?
Кілька годин ми сьогодні етерили з нашої резервної студії в укритті. За декораціями — паркінг. На паркінгу — родини з сімʼями. Час від часу до нас в етер долинав крик і плач дітей
Ми вмикали людей з різних куточків України, і в кожного нашого спікера було неспокійно. Одним вухом слухали їх. Одним оком підглядали в чати, чи є відповідь на "як ти?" - від однокласниці у Харкові, батьків чоловіка у Києві й купи київських друзів. А разом із тим намагалися відповідати на те саме запитання, яке отримували від наших знайомих і рідних.
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Буквально вчора мені трапилося свіже відео з-під головної ялинки країни. На площі перед Софійським собором у товаристві чоловіка, перебраного за Святого Миколая, ішов, вгадайте хто? Чоловік у костюмі Дєда Мороза. Дєда, курчамать, Мороза! Совєтського вигаданого персонажа! І не треба мені розповідати про Мороза, який існував у віруваннях українців, бо він навряд чи виглядав так, як той, котрого насаджувала компартія.
А потім я ще прочитала пост моєї колеги Ілони Давгань про те, що вона все частіше помічає серед українців відкат до російської мови. На ранок на всю Україну полетіло російське дрантя. Багато російського дрантя…
І в тому, що росіяни атакують нас — нема нічого дивного. І вони продовжать це робити. Але, українці, що з вами?! Що ще треба, щоб у вас зʼявилася гідність?! Щоб ви перестали триматися за совєтське минуле?! Щоб ви згадали, ким ви є насправді?
Про авторку. Леся Вакулюк, журналістка "Еспресо"
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