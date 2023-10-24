Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Здоров'я Що варто робити та як харчуватись, аби позбутися жиру на животі

Що варто робити та як харчуватись, аби позбутися жиру на животі

24 жовтня, 2023 вiвторок
18:35
Здоров'я Правильне схуднення

Під час схуднення значна кількість чоловіків та жінок прагнуть зменшити об’єми у певних зонах. Однією з найбільш проблемних частин тіла є живіт

Візьміть кравецький метр та поміряйте окружність вашої талії. Якщо вона складає більше 80 см для жінок, та більше 95 см – для чоловіків, тоді у вас вже перша стадія абдомінального ожиріння, - повідомляють на своєму порталі експерти медичної клініки "Добробут".

Абдомінальне ожиріння, також зустрічається під терміном "центральне ожиріння", є станом, при якому надлишкова жирова тканина накопичується в області черевної порожнини. Цей тип ожиріння поділяють на два основних підвиди: підшкірний та внутрішньо-черевний. Більш небезпечним лікарі вважають саме другий підвид, що характеризується надмірним накопиченням жиру в черевній порожнині навколо внутрішніх органів. Вісцеральне ожиріння є фактором ризику для розвитку хвороб серця, цукрового діабету та інших хронічних захворювань.

Основними причинами розвитку ожиріння в області живота є незбалансоване харчування та генетичні чинники.

Фото: Freepik

Симптоми і показники абдомінального ожиріння

Є різні прояви, що свідчать про накопичення жиру в області черевної порожнини, до основних відносять:

  • Проблеми з диханням та задишка навіть при найменших фізичних навантаженнях
  • Спостерігається видиме збільшення об'єму живота, що не пов'язане з переїданням
  • Підвищений артеріальний тиск, що збільшує ризик розвитку різних серцево-судинних захворювань
  • Проблеми в роботі шлунку та кишківника. Часто люди також відчувають надмірний голод та бажання перекусити навіть після прийому їжі
  • Погіршення якості сну. Також ожиріння може призводити до апное або інших порушень сну
  • Проблеми з психоемоційним станом, депресії
  • Нестача енергії та швидка стомлюваність
  • Проблеми в репродуктивній системі, зменшення сексуальної активності
  • Дисфункція жовчного міхура

Це лише загальний перелік симптомів і показників абдомінального ожиріння. Вони можуть проявлятися в різний спосіб у кожної людини. Звертайте увагу на своє тіло і при необхідності проконсультуйтеся з лікарем.

Фото: Freepik

Як зменшити об’єми в області живота: поради експертів

Експерти веб-порталу Healthline Media, посилаючись на наукові статті, склали список обґрунтованих та ефективних порад щодо фізичних навантажень та харчування для зменшення жиру на області живота.

Уникайте продуктів з трансжирами

Продукти з транжирами не лише шкодять фігурі, а також збільшують ризик розвитку серцево-судинних захворювань. Трансжири зміцнюють структуру жирових молекул шляхом додавання водню, це робить їх стійкими до окиснення.

Трансжири найчастіше присутні в таких продуктах:

  • Снеки, чіпси, та фастфуд містять трансжири у вигляді гідрогенованих рослинних олій, які використовуються під час виробництва.
  • Булочки, печиво, солодощі та випічка. Деяке тісто та начинки для випічки можуть містити ненасичені жири для збільшення тривалості зберігання таких продуктів.
  • Маргарин та рослинно-вершкові суміші теж зазвичай у своєму складі містять трансжирні кислоти.

Трансжири відомі своєю негативною дією на системи організму, оскільки вони підвищують рівень "поганого" холестерину (LDL) та знижують рівень "хорошого" холестерину (HDL) в організмі. Це може призвести до утворення холестеринових бляшок на стінках артерій, підвищити ризик виникнення атеросклерозу, збільшити кількість абдомінального жиру та інших проблем.

Тому, слідкує за етикетками товарів та уникайте продуктів, що містять трансжири. Вони можуть бути вказані у складі як "гідрогенізовані жири".

Фото: Freepik

Зменшіть до мінімуму кількість цукру в раціоні

Цукор містить значну кількість калорій. Якщо його надходження перевищує денну кількість калорій, це може сприяти набору зайвої ваги, включаючи абдомінальне ожиріння. Переважно глюкоза та фруктоза, що утворюється під час розщеплення цукрів, можуть сприяти накопиченню жиру в області черева.

Постійні коливання рівня інсуліну, через стрибки цукру в крові, можуть впливати на збільшення жирових відкладень та проблем з метаболізмом. Також, деякі дослідження показали, що вживання цього простого вуглеводу у значних кількостях, призводить до збільшення апетиту.

Загальною рекомендацією є обмеження споживання цукру у своєму харчуванні (цукерки, торти, солодкі газовані напої, соки та інше). Це може допомогти знизити ризик абдомінального ожиріння і його негативних наслідків для здоров'я.

Фрукти хоча і містять цукри, однак вони багаті на вітаміни, мінерали, антиоксиданти та мають значну кількість волокон, що робить їх частиною здорового харчування. Найкраще обирати плоди, які мають незначну кількість цукру, такі як: ягоди, цитрусові (апельсини, грейпфрути), яблука, абрикоси, сливи тощо.

Фото: Freepik

Вживайте їжу багату білками та клітковиною

Білок важливий для схуднення та для здоров'я в цілому. Їжа, яка багата протеїном, сприяє відчуттю ситості, що може допомогти уникнути перекусів та зменшити кількість калорій. До того ж, дослідження свідчать про те, що саме білок може на 60% зменшити потяг до шкідливих продуктів та активізувати метаболічні процеси на 80-100 калорій на день.

Білок також важливий для збереження м'язової маси, особливо під час схуднення. М'язи вимагають більше енергії (калорій) для того, щоб підтримувати себе. Тому, чим більше м'язової маси у людини, тим більше калорій вона спалює, навіть у стані спокою.

Клітковина - це компонент рослинного організму, що проходить через травний тракт людини без засвоєння. Тим самим, вона допомагає зменшити калорійність їжі, стимулює відчуття ситості і може сприяти зниженню абдомінального жиру.

Продукти, що багаті клітковиною – це овочі, фрукти, ягоди, горох, боби, горіхи і цільні зерна (овес, ячмінь) та інше. Зазвичай дієтологи рекомендують вживати різні джерела цього полівуглеводу, щоб отримати максимальну користь для здоров'я.

Фото: Freepik

Фізична активність

Всім відомо, що фізичні вправи грають важливу роль у схудненні. Численні дослідження показують, що виконання виключно вправ для пресу, не буде мати значного ефекту для зменшення об'ємів в області животу. Краще застосовувати комплексний підхід до виконання вправ.

Наприклад, це можуть бути кардіотренування. Біг, їзда на велосипеді, плавання, швидка хода – ефективно спалюють калорії та допомагають знижувати загальну кількість жиру в організмі, спалюючи зайві кілограми в області черевної порожнини.

Розтяжка, йога та пілатес поліпшують гнучкість і допомагають підтримати загальний тонус організму. Такі тренування покращать не лише фізичній показники, а також, можуть зняти емоційне перевантаження, знизити рівень стресу.

Важливо починати тренування з помірних навантажень і поступово збільшувати їх інтенсивність. Також, слід слухати своє тіло і не намагатися досягнути результатів надто швидко, оскільки це може бути шкідливо.

Новини
Суспільство
Читайте також:
Олексій Голобуцький
Автор Олексій Голобуцький
26 жовтня, 2023 четвер
Чого очікувати від нового спікера Палати представників Конгресу США
Генерал-майор ЗСУ Сергій Кривонос
26 жовтня, 2023 четвер
Це бізнес на крові: генерал Кривонос про українських спецекспортерів, які перекуповують певні зразки зброї
Джозеф Байден, саміт НАТО
27 жовтня, 2023 п'ятниця
США за наказом Байдена завдали ударів по об'єктах Ірану в Сирії
Київ
+14°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.31
    Купівля 37.31
    Продаж 38
  • EUR
    Купівля 39.47
    Продаж 40.51
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
27 жовтня
23:46
Єгор Чернєв
Неформально у Конгресі кажуть про можливість участі армії США у нових конфліктах. - член комітету ВР з нацбезпеки
23:25
Ексклюзив
Павло Клімкін
Клімкін пояснив, чому Кремль публічно приймає представників ХАМАС
23:19
Генасамблея ООН
Генасамблея ООН ухвалила резолюцію із закликом до негайного гуманітарного перемир’я між Ізраїлем і ХАМАСом
23:00
Ердоган
Ердоган закликав турків виходити на мітинг солідарності з Палестиною
22:58
Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко
Щодня на Сумщині 100 українців в'їжджають з РФ, - Держприкордонслужба
22:46
Ексклюзив
Володимир Огризко
Після відповіді Ізраїля ХАМАСу, Захід повинен змінити позицію щодо ударів України по території РФ, - Огризко
22:45
Джо Байден
Байден зустрівся з очільником МЗС Китаю
22:12
Газпром
Болгарія звинуватила Угорщину і Сербію у фінансуванні "воєнної машини" Путіна
22:09
Південна Корея
Шкодять боєготовності та підривають дисципліну: в армії Південної Кореї заборонили одностатеві стосунки
21:59
Анвар Ель-Газі
Клуб Бундесліги розірвав контракт з футболістом, який підтримав Палестину, - ЗМІ
21:55
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
ЗСУ опрацьовують нову військову стратегію на наступний рік: це передумова для активних наступальних дій. Воєнні підсумки тижня
21:39
судно пройшло тимчасовим зерновим коридором
До портів Великої Одеси тимчасовим коридором під завантаження зайшли 11 суден, - Кубраков
21:31
Оновлено
ізраїльські солдати
ЦАХАЛ заявив про початок сухопутної операції в Газі
21:30
Оновлено
Олег Царьов
У Ялті стріляли у колаборанта Царьова, ЗМІ пишуть про операцію СБУ
21:09
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський провів військовий кабінет: обговорили ситуацію на основних напрямках фронту, серед них Авдіївка та Мар'їнка
20:39
Оновлено
обстріл Херсона, 27.10.23
Росіяни вдарили по середмістю Херсона: щонайменше 7 поранених
20:13
Матеуш Моравецький
Моравецький: партія влади сподівається отримати мандат на формування уряду
20:06
обов'язкова евакуація дітей
На Харківщині оголосили примусову евакуацію дітей з трьох громад
20:04
Анджей Дуда
Датчик стеження, який знайшли у кортежі Дуди, могли встановити спецслужби РФ, - ЗМІ
20:03
Огляд
Сцена з фільму "ШТТЛ"
Український слід "Королеви Боудіки": що подивитися на вихідних
20:03
OPINION
Віталій Бала
Без участі представників влади "спецоперації" мародерів були б неможливими
19:50
Сектор Гази
Наземна операція в Газі буде тривалою: міністр оборони Ізраїлю пояснив, чому
19:45
Рустем Умєров
РФ підготувала інформаційну атаку проти міністра оборони Умєрова, - ГУР
19:28
Олександр Усик
Усик прилетів у Саудівську Аравію. Тут пройде бій Ф'юрі - Нганну
19:28
відновлення Херсонщини
Уряд збільшив зарплату працівникам "Армії відновлення" у 1,5 рази
19:22
Ексклюзив
Мішель заявив, що Україна обов'язково отримає 50 млрд євро від ЄС, - кореспондентка Еспресо
19:10
Інфографіка
ППО
ППО збила 3 російські ракети Х-59 над Миколаївщиною
19:00
Огляд
перемога переможні новини
Переможні новини 611-го дня війни: в окупованому Севастополі підірвався протимінний російський катер, а словенська фірма таємно постачає в Україну безпілотники для спостереження
18:56
українські полонені
Близько 600 мешканців області перебувають у полоні РФ, - Запорізька ОВА
18:49
Сімферополь
Партизани знайшли російську систему ППО неподалік Сімферополя
18:49
OPINION
Микола Княжицький
Нам треба створити Міністерство Любові українців до українців
18:42
Ексклюзив
розмінування деокупованих територій
"Ситуація на десятиліття, постійно знаходимо вибухівку": голова Ізюмської РВА розповів про розмінування території
18:42
Ілюстративне фото
РФ атакувала з безпілотника Михайлівку на Херсонщині: поранено подружжя
18:35
Ексклюзив
Віктор Бобиренко
Це наїзд на місцеве самоврядування: політолог Бобиренко про обшуки у в.о. мера Сум та в.о. мера Чернігова
18:32
Олексій Тандир
Суддю Тандира, обвинуваченого у смертельній ДТП з нацгвардійцем, залишили під вартою ще на 2 місяці
18:21
перше вересня, школа
Усі школи Вінниці відправили на карантин через спалах гепатиту А
18:14
Урсула фон дер Ляєн
ЄС готує новий пакет санкцій проти РФ, - фон дер Ляєн
18:14
Литва білорусь кордон
Країни Балтії проведуть навчання із закриття кордону з Білоруссю
18:13
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Хто така Мар’яна Безугла? Чому депутатка "Слуг Народу" посилає на смерть опозицію та свариться з журналістами?
18:03
Ексклюзив
Якщо зараз українська влада 2 млрд грн з марафону перекине за закупівлю зброї, це буде дуже мудро, - нардепка Геращенко 
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV