Щоб провести масову мобілізацію в Росії, Путіну потрібно відкрито оголосити війну проти України, - генерал-майор СБУ Ягун

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".

"Росії потрібно визнати, що їхня "спеціальна військова операція" провалилась та оголошувати повноцінну війну Україні. Тільки після цього, згідно з їхнім законодавством, Путін може оголосити про повну мобілізацію в Росії. В іншому випадку, вони не можуть цього зробити", - пояснив Ягун.

Генерал-майор наголосив, що росіяни, посилаючись на чинне законодавство РФ, можуть відмовитись від участі в бойових діях проти України.

"Законодавством РФ користуються дуже багато людей і відмовляються їхати в Україну. Вони наголошують на тому, що ніякої війни немає, а оголошена якась там "спецоперація". Це логічно. І зараз юристи почали вже захищати військовозобовʼязаних, які відмовляються брати участь в "спеціальній військовій операції" Путіна", - додав він.

3 липня радник міністра МВС Вадим Денисенко повідомив, що в Росії був підписаний новий указ президента про підготовку до мобілізації

10 липня українська розвідка повідомила, що Росія планує набрати 10 тис. засуджених для війни проти України на Донбасі в обмін на амністію

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