Щоб провести масову мобілізацію в Росії, Путіну потрібно відкрито оголосити війну проти України, - генерал-майор СБУ Ягун
Генерал-майор СБУ, заступник голови СБУ (2014-2015 рр.) Віктор Ягун наголосив, що Путін не зможе провести загальну мобілізацію в Росії без оголошення війни проти України
Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".
"Росії потрібно визнати, що їхня "спеціальна військова операція" провалилась та оголошувати повноцінну війну Україні. Тільки після цього, згідно з їхнім законодавством, Путін може оголосити про повну мобілізацію в Росії. В іншому випадку, вони не можуть цього зробити", - пояснив Ягун.
Генерал-майор наголосив, що росіяни, посилаючись на чинне законодавство РФ, можуть відмовитись від участі в бойових діях проти України.
"Законодавством РФ користуються дуже багато людей і відмовляються їхати в Україну. Вони наголошують на тому, що ніякої війни немає, а оголошена якась там "спецоперація". Це логічно. І зараз юристи почали вже захищати військовозобовʼязаних, які відмовляються брати участь в "спеціальній військовій операції" Путіна", - додав він.
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