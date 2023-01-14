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Головна війна з Росією "Щоб русня горіла в пеклі": Порошенко передав військовим три комплекси БПЛА "Poseidon" з пунктами управління на основі вантажівок DAF

"Щоб русня горіла в пеклі": Порошенко передав військовим три комплекси БПЛА "Poseidon" з пунктами управління на основі вантажівок DAF

14 січня, 2023 субота
22:11
війна з Росією

Петро Порошенко передав у війська три комплекси БПЛА «Poseidon», які виготовлені на шасі британської вантажівки DAF

Це дев’ять БПЛА, станції управління, а також три спеціально переобладнані автівки з кунгами

Бійці, які проходили навчання для управління цими безпілотниками, також отримали відповідні сертифікати, розповідає офіційний сайт "Європейської Солідарності".

"Три комплекси Poseidon - інноваційна розробка, яку придумали технарі "Справи Громад". Загалом - це 9 пташок. Кунги були створені на основі наших DAFів. Усередині машин є абсолютно все, щоб розгорнутися і нищити ворога. І це те, що було потрібно військовим для ефективної роботи – щоб русня горіла в пеклі, щоб те зло, яке сьогодні вбило українців у Дніпрі, було покаране", - наголошує Порошенко.

"Раніше ми організували навчання для декількох бригад, де будуть майбутні пілоти "Посейдонів". І сьогодні я з великою радістю привітав їх із отриманням сертфікатів. Переконаний, що наші залізні пташки у руках справжніх професіоналів. І вони  використають їх можливості на всі 100%", - зазначив Порошенко.

Військовослужбовиця ЗСУ з позивним "Веда" розповіла, як проходило навчання операторів БПЛА:

"Програма дуже насичена, режим пришвидшений. І сьогодні, по суті, ми вже випускники, які отримали дозвіл керувати такими великими класними пташками".

"Це достатньо інтуїтивний борт, який правильно і гарно себе поводить в небі. В нього гарна камера, гарна стабілізація. Він дуже класно працює під засобами радіоелектронної боротьби. Ним вдається виконувати завдання", - зазначила військовослужбовця. 

"Я можу відверто сказати, що настільки потужний, настільки технічно просунутий комплекс до мене в руки потрапив вперше. Мені є з чим порівнювати. Це суттєво покращить роботу аеророзвідки, коригування артилерії, коригування вогневого ураження", - каже військовослужбовець ЗСУ із позивним "Кіт". 

Боєць подякував за створення те передачу армії таких сучасних технічних засобів боротьби.

"Ми дуже вдячні людям, які комплексно підійшли до вирішення технічних питань. Я маю на увазі технічне рішення базування цього великого комплексу на вантажівку, яка дозволяє оперативно дістатися до місця зліту. Це дозволяє не вирішувати питання доставки, не вирішувати питання проїзду і від’їзду. Це - готове рішення", - також наголосив військовий.

Він повідомив, що технічні рішення були реалізовані з урахуванням їхніх побажань.

"Враховані всі найдрібніші деталі, на які в процесі експлуатації ми зауважували. Внутрішнє технічне оснащення і конфігурація кунгу робилася за нашими кресленнями", - говорить військовий.

"Тут є все для вирішення пілотних завдань, для виконання бойових розпоряджень", – підкреслив він.

Комплекси передають 59-й окремій мотопіхотній бригаді імені Якова Гандзюка – це спільний проект з "Демсокирою", а також 17-й Криворізькій танковій бригаді імені Костянтина Пестушка.

Вартість трьох комплексів перевищує 45 млн грн.

"Я думаю, що вже найближчими днями вони будуть запущені в роботу артилерійської розвідки, яка працює по всьому фронту і яка значно посилить можливості української арти бити русню", – переконаний п’ятий президент України. 

"Я хочу сказати, що до середини 2023 року в моїх планах, щоб у нас на озброєнні було хоча б 60-70 птахів. Відповідно 40 станцій", – зазначає Порошенко.

Військові кажуть: підтримка в тилу, допомога волонтерів і благодійників вкрай важлива для нашої спільної перемоги.

"Важливо підтримувати військових, зокрема, донатити. Ці пташки, які стоять за моєю спиною - це величезна сума коштів. І  ми, як звичайні військові, не можемо їх самі придбати. Тому нам потрібні люди, які продовжують ходити на роботу, продовжують давати робочі місця, створювати додану вартість і допомагати нам. Тільки всі разом, тільки спільно ми досягнемо перемоги. Тому маємо продовжувати і далі бути українцями – великою, світлою, класною нацією", - зазначає "Веда".

Довідка

16 серпня 2022 року Петро Порошенко повідомив про велику угоду з виробниками БПЛА Poseidon. Безпілотники мають дальність роботи до 150 кілометрів, висота - до 4000 метрів. Це - комплекс рівня розвідувального батальйону, який працює на користь усіх бригад зони відповідальності, роздвідку та наведення артилерії, коригування вогню великих калібрів, зазначив п’ятий Президент. Програма отримала назву "Очі Арти". 

Фонд Порошенка та ГО "Справа Громад" також законтрактували у Великій Британії три сотні вантажівок Leyland DAF.

Leyland DAF 45.150 - це повнопривідна п’ятитонна дизельна вантажівка, яка може оснащуватись лебідкою і перевозити все, що потрібно для фронту: боєкомплект, харчі, воду і пальне в бочках. Частина автомобілів обладнана кранами для завантажування великокаліберних боєприпасів. Перша сотня вантажівок після підготовки та модернізації вже надійшла у підрозділи ЗСУ. 

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зброя
Петро Порошенко
військові
ЗСУ
безпілотник
Європейська солідарність
Військові новини
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