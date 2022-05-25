Щоб ви розуміли: це дуже важка війна. Олег Сенцов розповів про один день на фронті

Про це Олег Сенцов розповів у відео, яке виклав на Facebook-сторінці.

"Немає сил писати, тому записую відео. Руки тремтять... Сьогодні, напевно, був найважчий і найстрашніший день у моєму житті, - написав Сенцов. - Я займався корегуванням нашої арти на передньому краї, між двома населеними пунктами на Донбасі. І такого страшного артилерійського обстрілу, - з Градів та танків, - я ще не відчував на цій війні".

Кінорежисер розповів, що прямим попаданням ракети убили командира роти. Його заступник вирішив відступити. "Тероборонівці, які всього чотири дні на фронті, вони відійшли останніми, не хотіли відходити. Але наказ є наказ. Для того, аби врятувати інших, ми відступали три кілометри чистим полем. По нам гатили весь цей час..."

При відступі намагалися винести важливе озброєння, зокрема NLAW, і, звичайно поранених, - продовжив Олег Сенцов.

"Мене трішки "зболтнуло" міною, легка контузія, але це дрібниці", - сказав режисер.

"Зараз ми розвезли поранених. Я розмовляв з одним з них, поранення у голову, - аби він не втратив свідомість. Його звати Вадим, так, як мого сина. А передали його медсестрі Аліні, - так звати мою доньку, - веде далі Сенцов.

"Я не знаю, чи варто було записувати це відео, - сказав митець. - Але коли читаєш наші новини, то думаєш, що все прекрасно, що орки втікають на всіх напрямах. Але це не так. У них сильна армія, багато техніки, артилерії. І вони змінили тактику... Вони вже не ходять легкодоступними колонами, вони зосередилися на вузьких напрямках".

Сенцов звертається до слухачів, щоб у них було розуміння того, що це дуже важка війна. "Нам бракує важкого озброєння, сподіваємося, що воно у нас з'явиться. Часом бракує злагодження, бо хлопці приїжджають непідготовленими. Але дух міцний, не зважаючи на локальні "відкати", як тут кажуть. Ми віримо у перемогу, і все робимо для того, аби її здобути", - підсумував Олег Сенцов.

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