Про це заявив нардеп Микола Княжицький в етері Еспресо.

"Якщо ми хочемо, щоб західні політики нас далі підтримували, ми маємо усвідомлювати, що це політики демократичних суспільств, тобто вони залежать від своїх суспільств. Це означає, що нам треба більше працювати на західні суспільства, подавати туди інформацію, розповідати про себе, займатися культурною дипломатією. Ми цього робимо дуже мало", - наголосив він.

За словами політика, держава займається пропагандою всередині країни й не приділяє уваги популяризації цінностей, за які воює Україна, спільності з демократичним світом у країнах Західної Європи та США.

7 листопада Микола Княжицький сказав, що Україна має переконувати західні суспільства не здавати ні метра української землі, викинути ворога за межі країни, а потім говорити про перемовини

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