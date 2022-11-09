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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією Щоб Захід і надалі підтримував Україну, необхідно працювати на суспільства цих країн, - Княжицький
Ексклюзив

Щоб Захід і надалі підтримував Україну, необхідно працювати на суспільства цих країн, - Княжицький

9 листопада, 2022 середа
10:01
війна з Росією Микола Княжицький

Щоб західні політики підтримували Україну, потрібно поширювати інформацію серед суспільств цих держав

Про це заявив нардеп Микола Княжицький в етері Еспресо.

"Якщо ми хочемо, щоб західні політики нас далі підтримували, ми маємо усвідомлювати, що це політики демократичних суспільств, тобто вони залежать від своїх суспільств. Це означає, що нам треба більше працювати на західні суспільства, подавати туди інформацію, розповідати про себе, займатися культурною дипломатією. Ми цього робимо дуже мало", - наголосив він.

За словами політика, держава займається пропагандою всередині країни й не приділяє уваги популяризації цінностей, за які воює Україна, спільності з демократичним світом у країнах Західної Європи та США. 

  • 7 листопада Микола Княжицький сказав, що Україна має переконувати західні суспільства не здавати ні метра української землі, викинути ворога за межі країни, а потім говорити про перемовини

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Микола Княжицький
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