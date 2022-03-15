Щодня під обстрілами російських окупантів гине 5 дітей: Офіс генпрокурора назвав кількість жертв і поранених серед дітей

Про це повідомив Офіс генерального прокурора в Telegram.

"Через збройну агресію Російської Федерації станом на ранок 15 березня 2022 року загинули 97 дітей і більше 100 поранених. Найбільше постраждалих у Київській, Харківській, Донецькій, Чернігівській, Сумській, Херсонській, Миколаївський та Житомирській областях. Щодня під обстрілами гине щонайменше 5 дітей", – йдеться у повідомленні.

Через бомбардування та обстріли пошкоджено понад 400 закладів освіти, 59 з них зруйновано повністю.



Найбільше руйнувань у Донецькій - 119, Харківській – 50, Миколаївській - 30, Сумській - 28, Київській - 35, Херсонській - 21 та у м. Києві - 24. Обстріляно 11 лікувальних закладів, три центри реабілітації, у тому числі для дітей- інвалідів.



На жаль, ціі цифри не є остаточними, зважаючи на відсутність можливості огляду місць події, де країна-агресор веде активні бойові дії, та на тимчасово окупованих територіях, додали в Офісі.



