Щонайменше трьох полковників РФ ліквідовано ударом по Арабатській стрілці, - військовий експерт Селезньов

Про це розповів військовий експерт, речник Генерального штабу ЗСУ (2014-2017) Владислав Селезньов в етері телеканалу "Еспресо".

"Що стосується пункту управління, днями квітла "бавовна" на території Арабатської стрілки. Є документальне підтвердження, що було зруйновано одну з баз, де ворог розміщував свій командний пункт оперативного угруповання "Днепр". Щонайменше три полковника загинуло внаслідок влучного задіяння української армії славнозвісного HIMARS", - зазначив Селезньов.

Сформованим штабом повітряно-десантних військ ЗС РФ угрупованням "Днєпр" командує генерал-полковник Михайло Теплинський, додав він.

Приліт був по штабу окупантів на Арабатській стрілці

ЗСУ завдали ракетного удару по ворожому штабу на Херсонщині 1 листопада. Штаб угруповання російських військ "Днепр" загарбники облаштували на Арабатській стрілці, у двох пансіонатах: "Юний" та "Блакитне полум'я". Продробиці розповів журналіст Юрій Бутусов.

Він нагадав, що ракетного удару українські воїни завдали 1 листопада близько 11 години дня. Командний пункт загарбники розташували й замаскували у двох пансіонатах у селі Стрілкове Генічеського району на Арабатській стрілці.

"Угруповання "Днепр" сформовано штабом повітряно-десантних військ ЗС РФ, командує угрупованням командувач повітряно-десантних військ РФ генерал-полковник Теплінський. Свіжі некрологи з РФ показують, що ЗСУ отримали надійні та перевірені розвідувальні дані що місця знаходження штабу "Днепр", і спланували ракетний удар точно", – підкреслив Бутусов.

Він зауважив, що OSINT-дослідник Necro Mancer з'ясував, що унаслідок ракетного удару були "денацифіковані" три старших офіцери штабу "Днепр": заступник начальника центру управління полковник Вадим Добряков, ще один заступник, полковник Олександр Галкін, а також полковник Олексій Коблов, начальник відділу планування вогневого ураження противника.

"Судячи з цих даних, очевидно, ракета точно уразила самий російський штаб, і знищила чергову зміну операторів. Тобто штаб був повністю розгромлений. Очевидно, что крім ліквідованих старших офіцерів були і численні втрати військовослужбовців низького звання. Знищення центру управління Днепр" – це один з найвищих штабів та найбільших успіхів по знищенню "центрів прийняття рішень" Росії під час війни. Дуже важливо, що український успіх змушений підтвердити ворог", – додав Бутусов.