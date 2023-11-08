Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Сили оборони відбили атаки росіян на 4 напрямках, на фронті відбулося 45 зіткнень, - Генштаб

Сили оборони відбили атаки росіян на 4 напрямках, на фронті відбулося 45 зіткнень, - Генштаб

8 листопада, 2023 середа
06:56
Війна з Росією

Українські військові протягом минулої доби відбили атаки ворога на Куп'янському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Тим часом на фронті відбулося 45 бойових зіткнень

Про це пише Генштаб ЗСУ.

В зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка, Берестове Харківської області, де наші захисники відбили 6 атак противника.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії в районі Серебрянського лісництва.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 6 атак окупантів біля Богданівки, Андріївки та Кліщіївки Донецької області. Водночас Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу значних втрат. Так, Сили оборони відбили 14 атак противника поблизу Степового, Авдіївки, Тоненького та Первомайського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі Мар’їнки Донецької області, де наші захисники відбили 17 атак.

На Шахтарському напрямку ворог вів штурмові дії в районі Старомайорського Донецької області, успіху не мав.

На Запорізькому напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку українські воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Армія РФ завдала 6 ракетних та 50 авіаційних ударів по території України

Протягом минулої доби відбулося 45 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 6 ракетних та 50 авіаційних ударів, здійснив 64 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Авіаційних ударів зазнали: Петропавлівка, Іванівка, Піщане, Пролетарське Харківської області; Надія, Серебрянське лісництво Луганської області; Різниківка, Спірне, Роздолівка, Кліщіївка, Авдіївка, Новомихайлівка, Вугледар, Рівнопіль Донецької області; Тягинка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 80 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Сили оборони уразили 7 артилерійських засобів і 2 пункти управління ворога

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 4 - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 7 артилерійських засобів, 2 пункти управління, склад паливно-мастильних матеріалів, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, засіб протиповітряної оборони, 2 радіолокаційних станції та станцію радіоелектронної боротьби противника.

  • В Інституті вивчення війни припускають, що ЗСУ перекинули обмежену кількість бронетехніки на лівий берег Херсонської області. Тим часом там діють кілька сотень українських захисників.
Україна
Росія
Мелітополь
російська армія
Луганщина
ЗСУ
Волинь
Херсонщина
Чернігівщина
Донеччина
окуповані території
окупанти
Мар’їнка
Авдіївка
Запорізька область
Бахмут
Харківщина
Шахтарськ
Вбиті росіяни
втрати окупантів
Контрнаступ ЗСУ
Куп'янськ
Читайте також:
Парад ганьби
7 листопада, 2023 вiвторок
"З упевненістю у своїй правоті": Росія остаточно вийшла з Договору про звичайні збройні сили в Європі
Оксана Забужко
Автор Оксана Забужко
5 листопада, 2023 неділя
Як ФСБ готує свої ІПСО, фальшуючи Шевченка
Дональд Трамп
6 листопада, 2023 понедiлок
Трамп відмовився від пропозиції Зеленського відвідати Україну
Київ
+7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.11
    Купівля 37.11
    Продаж 37.68
  • EUR
    Купівля 39.54
    Продаж 40.45
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
8 листопада
07:24
Сі Цзіньпін та Джозеф Байден
Президенти США та Китаю планують провести зустріч 15 листопада
07:13
на фото: Себастьєн Лекорню
Франція виділить ще 200 млн євро на підтримку ЗСУ
07:00
Анонс
Джуд Беллінгем, Реал
Ліга чемпіонів: розклад матчів і трансляцій 8 листопада
06:48
ППО
Британія та Польща уклали угоду щодо закупівлі ППО на 4 млрд фунтів
06:32
Італія
Італія активно працює над майбутньою відбудовою Одеси, - заступник посла
06:22
Німеччина уряд
Осередок ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" визнали екстремістським
06:21
російська пропаганда
РФ розвиває дезінформаційну кампанію в Латинській Америці для дискредитації України, США і НАТО
06:18
ISW назвав кількість воїнів ЗСУ, які можуть діяти на лівобережжі Херсонщини
05:43
суд гаага
У РФ оголосили в розшук ще одного суддю, який видав ордер на арешт Путіна
05:19
Сектор Гази
Ізраїль планує зруйнувати мережу тунелів бойовиків ХАМАСу
04:51
мобілізовані росіяни
РФ руйнує опору європейської безпеки своїм виходом з Договору про звичайні збройні сили в Європі, - МЗС Німеччини
04:35
МВФ
Розвиток економіки України визначатиметься інтенсивністю війни, - МВФ
04:15
газ
Фінляндія планує заборонити імпортувати скраплений природний газ з Росії
04:02
Міжнародна організація фіксує рекордно низький показник виробництва вина у світі
03:33
Молдова надаватиме безоплатну медичну допомогу для дітей біженців з України
03:05
російські окупанти
РФ попри санкції купила в ЄС і США 7,3 тис. одиниць вогнепальної зброї і 8 млн патронів, - ЗМІ
02:40
Ілон Маск
Маск шукає добровольця, щоб вбудувати в мозок комп'ютер
02:31
Сенат США
У Сенаті США заблокували проєкт допомоги Ізраїлю, що не включає допомогу Україні
01:52
Авдіївка, коксохімічний комбінат
Україна евакуювала з Авдіївського коксохімічного заводу 16 останніх співробітників
01:40
ЗСУ загиблі
Добровольця з Латвії, який загинув під Лиманом, поховали на батьківщині
01:08
Прапор США
Держдеп США назвав позицію Зеленського про недоречність виборів під час війни відповідною Конституції
00:27
посівна аграрії
Україна отримає від Світового банку $700 млн на гранти і кредити для сільгоспвиробників
00:12
Інфографіка
Ліга чемпіонів: який вигляд має таблиця групи "Шахтаря" після сенсаційної перемоги над "Барселоною"
00:09
Володимир Зеленський
Зеленський: готуємо подальші кроки після звіту ЄС про виконання Україною рекомендацій Єврокомісії
2023, вiвторок
7 листопада
23:59
Оновлено
Араухо (праворуч), Барселона - Шахтар
"Мілан" переміг ПСЖ, а "Шахтар" - "Барселону". Результати усіх матчів ЛЧ 7 листопада
23:22
Латвія
Російський літак порушив простір Латвії, МЗС викликало представника РФ
23:03
Оновлено
Діпфейк з Валерієм Залужним
Мережею шириться діпфейк із нібито Залужним і закликом до збройного повстання
22:29
Загибель помічника Залужного Чистякова
Розслідувати загибель помічника Залужного Частякова доручили ДБР
22:17
Африканська чума свиней
На Полтавщині виявили африканську чуму свиней
22:02
евакуація
З Гази евакуювали першу групу українців, - Суспільне
21:41
Георгій Судаков та Рональд Араухо (праворуч), Шахтар - Барселона
"Шахтар" сенсаційно обіграв "Барселону" в Лізі чемпіонів
21:41
Данило Сікан проти Рональда Араухо (праворуч), Шахтар - Барселона
"Шахтар" - "Барселона" 1:0. Онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
21:37
Ексклюзив
Дзозеф Байден та Сі Цзіньпін
​​Тиск на РФ і форма мирного співіснування: дипломат Огризко про можливі результати зустрічі Байдена та Сі
21:29
Дмитро Кулеба
Є сигнал із Єврокомісії щодо відкриття перемовин про вступ України в ЄС у грудні, - Кулеба
21:27
коронавірус
В Україні зареєстрували перший випадок коронавірусу різновиду "Пірола"
21:02
Coca-Cola
Парламент Туреччини прибрав продукти Coca-Cola та Nestle зі своїх ресторанів за нібито підтримку Ізраїлю
20:59
Ексклюзив
російська армія, мобілізація
Майор запасу НГУ розповів, яка кількість солдатів РФ перебуває на лінії фронту
20:58
Аналітика
Сергій Згурець
Деталі та наслідки атаки по заводу "Залив" у Керчі та влучання в російський ракетний корвет "Аскольд". Колонка Сергія Згурця
20:11
Оновлено
Нідерланди перекинули у Румунію перші F-16 для навчання пілотів з України
20:05
"Шахтар", Ліга чемпіонів
"Шахтар" домовився про благодійний матч у Японії
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV