ISW назвав кількість воїнів ЗСУ, які можуть діяти на лівобережжі Херсонщини

Про це пише Інститут вивчення війни.

Російські пропагандисти нещодавно опублікували фото, на якому нібито помітно український гусеничний десантний транспорт, що перевозить бойову машину піхоти на лівий берег біля села Кринки.

Натомість інші пропагандисти стверджують, що українська БМП самостійно форсувала Дніпро біля Кринок, і поширили окремі кадри, на яких нібито видно знищений західний БТР у невстановленому місці. Пропагандисти також стверджують, що один або два українських БТРи перетнули Дніпро біля Кринок, тоді як інші росіяни відзначали, що українські сили перекинули в цей район кілька бронетранспортерів.

"Російські мілблогери стверджували, що понад 300 українських військовослужбовців (приблизно один батальйон) діють на лівому березі в районі Кринок і продовжують стверджувати, що українські війська утримують позиції в центрі Кринок і прилеглих районах", - йдеться у повідомленні.

Водночас один військовий російський блогер стверджував, що на східному березі Херсонської області діють кілька сотень українських військових.

На думку аналітиків, угруповання українських сил чисельністю в батальйон на лівому березі свідчить про те, що інтенсивні зусилля Росії по блокуванню вздовж річки Дніпро не завадили ЗСУ перекинути додатковий особовий склад і матеріальні засоби на позиції на лівому березі.

Операція на лівобережжі Херсонщини

14 і 15 вересня українські військові форсували Дніпро, імовірно, щоб закріпити позиції і підготуватися до наступу на лівий берег Херсонської області. Росіяни стверджують, що ЗСУ готуються форсувати Дніпро ще з липня.

20 вересня у Генштабі ЗСУ розповіли про нові плацдарми Сил оборони на лівому березі Дніпра.

В Інституті вивчення війни заявили, що підрозділи двох українських бригад морської піхоти, ймовірно, 17-18 жовтня перетнули річку Дніпро та висадилися на лівий берег річки на Херсонщині.

20 жовтня ISW констатував, що українські наступи на лівому березі Дніпра на Херсонщині видаються масштабнішими, ніж ті рейди, що було раніше. Геолокаційні кадри показують, що ЗСУ зберігають присутність вздовж берегової лінії Дніпра та біля Антонівського мосту. Цього ж дня на Херсонщину приїхав Зеленський, де провів нараду та вручив нагороди.

21 жовтня ISW розповіли, що в ЗСУ продовжують вести масштабніші, ніж зазвичай, наземні операції на лівому березі Херсонської області. Зокрема, українські бійці ведуть бої у селі Кринки.

Також за словами керівниці об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталії Гуменюк, щоб "полегшити життя" правому берегу Дніпра, потрібно очистити частину лівого, який залишається під вогнем російських окупантів.

Станом на 1 листопада українські військові намагалися прорвати російську оборону біля Піщанівки та Пойми. Також ЗСУ утримують позиції у Кринках та поблизу Антонівського шосе.