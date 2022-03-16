"Щоранку згадуватимемо всіх українців": Зеленський підписав указ про вшанування загиблих від агресії РФ
Президент Володимир Зеленський підписав указ про щоденне вшанування пам'яті цивільних і військових громадян, загиблих унаслідок війни РФ проти України
Про це він заявив у своєму зверненні.
"Сьогодні (16 березня, - ред.) я підписав важливий указ про загальнонаціональну хвилину мовчання для вшанування пам'яті усіх українців, які загинули у нашій вітчизняній війні, усіх, кого ми втратили через вторгнення Росії, через терор, розв'язаний окупантами", - повідомив президент.
Щоранку о 9:00 в Україні згадуватимуть усіх громадян, які загинули через війну Росії проти України.
"Усіх, хто воював, усіх військових та всіх цивільних - дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну", - наголосив Володимир Зеленський.
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