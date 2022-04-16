Щойно закінчяться дощі, ворог піде у наступ, - Гайдай про ситуацію на Донбасі
Очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай поділився своїм баченням того, коли нове ударне угрупування російських військ спробує піти у повномасштабний наступ на Донбасі
Про це посадовець ранком в суботу, 16 квітня 2022 року, заявив на державному телеканалі Freedom, передає Еспресо.TV.
Як наголосив Гайдай, наразі росіяни "завершують" формування "цього свого угрупування".
"Їх тут десятки тисяч, сотні одиниць техніки, все звозять і звозять, підвозять резерви. Думаю так: дощі закінчаться і розпочнеться наступ. Пауза в наступі була через дощі. За кількістю особового складу і техніки вони вже все мають готове для прориву", - зазначив керівник Луганщини.
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Наразі ж окупанти посилено обстрілюють поки що не підконтрольні їм міста на території Луганщини з важкого озброєння.
"Логіка окупанта зрозуміла - вони хочуть усе стерти з лиця землі, щоб українським військовим не було чого захищати. Тобто зараз проводиться або поквартальний обстріл або хаотичний обстріл міст, обстрілюється все. Знищуються повністю населені пункти із жителями, з усіма, хто там є", - додав голова ОВА.
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При цьому Гайдай закликає тих жителів області, які ще не евакуювалися, негайно це зробити.
"Відлік розпочато, погода скоро зміниться, вже не так багато часу до сакральної для орків дати, 9 травня. Встигніть поїхати! Допоможіть ЗСУ захистити Луганщину та вигнати ворога!" - додає Сергій Гайдай у себе на Facebook.
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