Шестирічний учень "Гончаренко центру" написав листа Ілону Маску: "Дякую за "старлінки" для солдатів, це важливо для перемоги України"

Разом з іншими дітьми хлопчик відвідує заняття, які проводять співробітники Національного музею космонавтики ім. С.П. Корольова на базі місцевого освітнього волонтерського "Гончаренко центру". Під час інтерактивного майстер-класу про дослідження космосу він дізнався про те, чим займається Ілон Маск та наскільки важливо, що винахідник передає Україні "Старлінки". Тож маленький любитель космосу написав листа засновнику компанії "SpaceX". У своєму листі Макар запросив Ілона Маска до свого рідного міста та поділився заповітною мрією полетіти на інші планети.

В рамках соціальної акції "Музей іде до дітей" Національний музей космонавтики ім. С.П. Корольова на базі "Гончаренко центру" в Житомирі регулярно проводить заняття з космонавтики та астрономії для маленьких житомирян та вимушених переселенців. Ігрові майстер-класи проводять наукові співробітники Музею Лілія Кавун, Дарина Волощук та Олена Зосімович.

Саме на таких уроках маленькі учні "Гончаренко центру" в Житомирі дізналися, як Ілон Маск вивчає і розвиває тему космосу та як він зараз не залишився осторонь від війни в Україні. Маск ледве не перший з міжнародної спільноти почав активно підтримувати українських військових, зокрема досі надсилає "тарілки" супутникового інтернету "Старлінки", що допомагають солдатам бути на зв'язку навіть у складних умовах. 6-річний Макар був вражений, як американський винахідник встигає і планети досліджувати, і винаходи розробляти, ще й Україні так допомагати. Тому вирішив особисто написати листа з подякою відомому підприємцю. "Дорогий Ілон Маск! Мене звати Макар. Я з Житомира. Дякую що ти допомагаєш нашим солдатам і присилаєш "старлінки". Це дуже важливо, щоб Україна перемогла. Ти добра і хороша людина! Запрошую тебе до нас у Житомир. Тут є Музей Корольова. Він будував ракети, як ти. Я теж мрію полетіти на інші планети. Давай будемо дружити! Слава Україні!", — написав маленький житомирянин.

Співробітники "Гончаренко центру" були вражені щирістю маленького учня та вирішили відправити цього листа на адресу компанії "SpaceX".

"Зараз наші центри працюють як волонтерські хаби, але ми все одно продовжуємо і освітній напрямок. Житомирський осередок завжди робив акцент на темі космосу, адже це батьківщина Корольова. Ми дружимо з Музеєм космонавтики та наразі робимо все, щоб малеча могла попри війну відкривати для себе світ та вивчати нове. Макар своїм щирим листом розчулив усю команду та доказав, що наші діти все розуміють і теж наближають перемогу України. Ми вдячні всім міжнародним друзям і партнерам, бо тільки разом ми зможемо прогнати це зло і цю темряву", – зазначив Олексій Гончаренко.

Для довідки: "Гончаренко центри" є всеукраїнською мережею відкритих культурно-освітніх центрів, які наразі переформатовано у систему волонтерських хабів, що займаються допомогою армії та біженцям. Мережу засновано у лютому 2021 року народним депутатом Олексієм Гончаренком з метою надання безкоштовної освіти різним верствам населення: проведення курсів англійської мови для дітей і дорослих, підготовки підлітків до ЗНО, формування навичок фінансової грамотності, навчання літніх людей сучасним технологіям.