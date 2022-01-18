Шевченко може змінити Луческу на посаді головного тренера "Динамо", - ЗМІ

Про це заявив журналіст Сергій Болотніков на у програмі ТаТоТаке в YouTube.

За його словами, можливість призначення Шевченка у "Динамо" розглядали ще до його звільнення з італійської "Дженоа". У київському клубі розглядають варіанти з новим головним тренером через вік Луческу, якому 76 років.

"За моєю інформацією, "Динамо" розглядає кандидатуру Шевченка цілком реально. Ще до "Дженоа" розглядали такий варіант, але тоді було зарано. Зараз вже можна готуватися. Тепер, коли його трохи "обламали", то в принципі для нього це хороший варіант", - сказав Болотніков.

Контракт Мірчі Луческу з "Динамо" розрахований до літа 2024 року.

Андрій Шевченко очолював "Дженоа" з листопада 2021 до січня 2022 року. Під його керівництвом команда в чемпіонаті Італії зазнала шести поразок, тричі зіграла внічию та здобула одну перемогу в Кубку країни. У турнірній таблиці Серії А "Дженоа" перебуває у "зоні вильоту" - на 19-й позиції. Останній матч під керівництвом Шевченка "Дженоа" зіграла 13 січня проти "Мілану" в Кубку Італії та поступилася 1:3 в овертаймі.



Нагадаємо, 15 січня "Дженоа" оголосила про відставку Андрія Шевченка з посади головного тренера.

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