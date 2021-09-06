Шевченко назвав ключового гравця збірної України на Євро-2020
Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко заявив, що лідером національної команди на Євро-2020 був Андрій Ярмоленко
Про це повідомляє "Трибуна".
"Є різні періоди - 3-4 місяці хтось знаходиться в кращій формі. Лідером на чемпіонаті Європи однозначно був Андрій Ярмоленко. Не маючи ігрової практики, він приїхав - і з перших днів ми бачили цю іскру в очах", - сказав екстренер збірної України Андрій Шевченко.
На Євро-2020 Андрій Ярмоленко відіграв усі 5 матчів збірної України. У вінгера була капітанська пов'язка. Форвард забив 2 голи та віддав 2 результативні передачі.
- 31 серпня капітан збірної України Андрій Ярмоленко дав прес-конференцію перед матчем з Казахстаном і зізнався, що раніше соромився говорити українською мовою через можливі помилки.
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