Я трішки соромився, але якщо всім подобається, то буду розмовляти українською, - капітан збірної України Ярмоленко
Капітан збірної України з футболу Андрій Ярмоленко дав прес-конференцію перед матчем з Казахстаном і зізнався, що раніше соромився говорити українською мовою через можливі помилки
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За словами Ярмоленка, вдома з батьками він розмовляє українською.
"Я трішки соромився розмовляти українською. З батьками я розмовляю українською, але у нас з ними не чиста українську мову. Думав, що якщо я буду вживати слова-паразити, то люди будуть сміятися. А потім я якось дав інтерв'ю українською і люди сказали, що начебто нічого, красиво розмовляю. Тому вирішив це зробити і сьогодні. Якщо всім подобається, буду спілкуватися українською", - сказав Андрій Ярмоленко.
В.о. головного тренера збірної України Олександр Петраков також заявив, що буде спілкуватись українською.
"Мені подобається, я теж тоді буду спілкуватись. З помилок не будете сміятись?", - додав Петраков.
На збірну України чекають два відбіркові матчі чемпіонату світу - проти Казахстану (1 вересня у Нур-Султані) та Франції (4 вересня у Києві). Крім цього, команда Петракова 8 вересня у Плзені проведе товариську зустріч з Чехією.
- Нагадаємо, 29 серпня Олександр Петраков заявив, що категорично не викликатиме футболістів, які грають у Росії.
- Після цього новий головний тренер збірної України Олександр Петраков представив своїх асистентів у національній команді.
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