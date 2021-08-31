Я трішки соромився, але якщо всім подобається, то буду розмовляти українською, - капітан збірної України Ярмоленко

Про це повідомляє Еспресо.TV.



За словами Ярмоленка, вдома з батьками він розмовляє українською.



"Я трішки соромився розмовляти українською. З батьками я розмовляю українською, але у нас з ними не чиста українську мову. Думав, що якщо я буду вживати слова-паразити, то люди будуть сміятися. А потім я якось дав інтерв'ю українською і люди сказали, що начебто нічого, красиво розмовляю. Тому вирішив це зробити і сьогодні. Якщо всім подобається, буду спілкуватися українською", - сказав Андрій Ярмоленко.



В.о. головного тренера збірної України Олександр Петраков також заявив, що буде спілкуватись українською.



"Мені подобається, я теж тоді буду спілкуватись. З помилок не будете сміятись?", - додав Петраков.



На збірну України чекають два відбіркові матчі чемпіонату світу - проти Казахстану (1 вересня у Нур-Султані) та Франції (4 вересня у Києві). Крім цього, команда Петракова 8 вересня у Плзені проведе товариську зустріч з Чехією.

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