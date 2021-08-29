Петраков назвав імена своїх асистентів у збірній України
Новий головний тренер збірної України Олександр Петраков представив своїх асистентів у національній команді
Про це повідомляє Українська асоціація футболу.
До тренерського штабу збірної України з Олександром Петраковим увійшли Андрій Анненков, Олександр Шовковський, В’ячеслав Кернозенко, тренер-реабілітолог В’ячеслав Руженцев та тренер із фізпідготовки Іван Баштовий.
Олександр Шовковський працював асистентом у попереднього головного тренера національної команди Андрія Шевченка.
На збірну України вже наступного тижня чекають два відбіркові матчі чемпіонату світу - проти Казахстану (1 вересня у Нур-Султані) та Франції (4 вересня у Києві). Крім цього, команда Петракова 8 вересня у Плзені проведе товариську зустріч з Чехією.
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Нагадаємо, 29 серпня Олександр Петраков заявив, що категорично не викликатиме футболістів, які грають у Росії.
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