Новий тренер заявив, що у збірній України не буде футболістів з чемпіонату Росії
Головний тренер збірної України Олександр Петраков заявив, що категорично не викликатиме футболістів, які грають у Росії
Про це він заявив під час пресконференції у Києві, яку транслював канал Української асоціації футболу в YouTube.
За словами Петракова, зараз примирення із Росією неможливе.
"У лютому сидів удома через пандемію, довго не працював. Кажу дружині, мовляв, піду пройдуся. Зайшов у відреставровану Андріївську церкву, у Софіївський собор. А в стороні від Михайлівської побачив фотографії наших загиблих військових, молодих дівчат та хлопців. Стільки прізвищ, стільки фотографій", – розповів Петраков.
Він додав, що вважає неприйнятним запрошення футболістів, які грають у Росії.
"Я зрозумів, що зараз ані футболістів з Росії, ані примирення апріорі бути не може. Там залишилося стільки і дітей, і сиріт. Тому – ні, зараз ні, ніяк. Може, з часом. Але на даному етапі – ні. Кажу прямо і відверто", - констатував Петраков.
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