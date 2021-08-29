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Новий тренер заявив, що у збірній України не буде футболістів з чемпіонату Росії

29 серпня, 2021 неділя
16:40
Спорт Олександр Петраков

Головний тренер збірної України Олександр Петраков заявив, що категорично не викликатиме футболістів, які грають у Росії

Про це він заявив під час пресконференції у Києві, яку транслював канал Української асоціації футболу в YouTube

За словами Петракова, зараз примирення із Росією неможливе. 

"У лютому сидів удома через пандемію, довго не працював. Кажу дружині, мовляв, піду пройдуся. Зайшов у відреставровану Андріївську церкву, у Софіївський собор. А в стороні від Михайлівської побачив фотографії наших загиблих військових, молодих дівчат та хлопців. Стільки прізвищ, стільки фотографій", – розповів Петраков. 

Він додав, що вважає неприйнятним запрошення футболістів, які грають у Росії. 

"Я зрозумів, що зараз ані футболістів з Росії, ані примирення апріорі бути не може. Там залишилося стільки і дітей, і сиріт. Тому – ні, зараз ні, ніяк. Може, з часом. Але на даному етапі – ні. Кажу прямо і відверто", - констатував Петраков.

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футбол
Збірна України
чемпіонат Росії
УАФ
Олександр Петраков
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