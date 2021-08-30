Збірна України вирушила у Казахстан на матч кваліфікації ЧС-2022

Про це повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу.



О 10.00 до столиці Казахстану вилетіли 20 гравців, тренерський штаб та персонал збірної. Сьогодні ввечері до розташування національної команди прибудуть Роман Яремчук, Руслан Малиновський, Едуард Соболь, Ігор Харатін, Олександр Зубков і Тарас Качараба.



Склад збірної України на вересневий збір:



Воротарі: Андрій П'ятов ("Шахтар" Донецьк), Дмитро Різник ("Ворскла" Полтава), Денис Бойко ("Динамо" Київ).



Захисники: Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко (усі — "Шахтар" Донецьк), Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Олександр Сирота (усі — "Динамо" Київ), Едуард Соболь ("Брюгге", Бельгія), Тарас Качараба ("Славія", Чехія).



Півзахисники: Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Віталій Буяльський (усі — "Динамо" Київ), Тарас Степаненко ("Шахтар" Донецьк), Руслан Малиновський ("Аталанта", Італія), Андрій Ярмоленко ("Вест Гем", Англія), Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті", Англія), Олександр Зубков, Ігор Харатін (обидва — "Ференцварош", Угорщина), Євген Макаренко ("Фехервар", Угорщина).



Нападники: Роман Яремчук ("Бенфіка", Португалія), Данило Сікан ("Шахтар" Донецьк).

На збірну України вже наступного тижня чекають два відбіркові матчі чемпіонату світу - проти Казахстану (1 вересня у Нур-Султані) та Франції (4 вересня у Києві). Крім цього, команда Петракова 8 вересня у Плзені проведе товариську зустріч з Чехією.

Нагадаємо, 29 серпня Олександр Петраков заявив, що категорично не викликатиме футболістів, які грають у Росії.

Після цього новий головний тренер збірної України Олександр Петраков представив своїх асистентів у національній команді.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb