Шевченко прибув на базу свого нового італійського клубу. Відео
Український тренер Андрій Шевченко прибув на базу італійського "Дженоа"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Шевченко приїхав на базу "Дженоа", щоб познайомитись з командою, а своє перше тренування він проведе вже завтра - 9 листопада.
"Перший день містера Шевченка", - йдеться у Twitter "Дженоа".
Андрій Шевченко підписав з "Дженоа" контракт до кінця сезону 2023/24. На посаді головного тренера українець замінить Давіда Баллардіні, під керівництвом якого команда скотилася на 17-те місце в чемпіонаті Італії.
Італійський клуб належить американській компанії 777 Partners. "Дженоа" є найстарішим футбольним клубом Італії, був заснований у 1893 році в Генуї. Команда дев'ять разів вигравала чемпіонат Італії, це було ще до Другої світової війни.
45-річний Андрій Шевченко очолював збірну України з липня 2016-го до серпня 2021 року та вивів національну команду в чвертьфінал Євро-2020.
- Нагадаємо, 7 листопада Андрій Шевченко очолив італійський футбольний клуб "Дженоа".
- Після цього Шевченко пообіцяв повернути "Дженоа" колишню славу.
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