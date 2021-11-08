Шевченко прибув на базу свого нового італійського клубу. Відео

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Шевченко приїхав на базу "Дженоа", щоб познайомитись з командою, а своє перше тренування він проведе вже завтра - 9 листопада.



"Перший день містера Шевченка", - йдеться у Twitter "Дженоа".

Андрій Шевченко підписав з "Дженоа" контракт до кінця сезону 2023/24. На посаді головного тренера українець замінить Давіда Баллардіні, під керівництвом якого команда скотилася на 17-те місце в чемпіонаті Італії.

Італійський клуб належить американській компанії 777 Partners. "Дженоа" є найстарішим футбольним клубом Італії, був заснований у 1893 році в Генуї. Команда дев'ять разів вигравала чемпіонат Італії, це було ще до Другої світової війни.

45-річний Андрій Шевченко очолював збірну України з липня 2016-го до серпня 2021 року та вивів національну команду в чвертьфінал Євро-2020.