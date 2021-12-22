Шевченко відреагував на перший вагомий успіх у чемпіонаті Італії
Головний тренер "Дженоа" Андрій Шевченко заявив, що нічия у матчі чемпіонату Італії проти "Аталанти" стала наслідком ретельної підготовки до гри
Про це повідомляє Football Italia.
За його словами, нічия у матчі з четвертою командою в турнірній таблиці Серії А "Аталантою", стала можливою завдяки тому, що "Дженоа" нейтралізувала сильні сторони суперника.
"Ми можемо діяти краще, особливо в атаці – у нас мало гостроти та присутності попереду, але я задоволений тим, яку роботу ми здійснили.. Цього тижня ми передовсім працювали над передачами в коридори, тому що "Аталанта" добре розташовується на полі – їхні хавбеки та вінгери рухаються найбільше. Нам вдалося замкнути трикутники, хоча все одно була небезпека після кросів", - сказав Шевченко.
Він додав, що "Дженоа" під час різдвяної паузи в чемпіонаті Італії підсилиться.
"Я попросив спортивного директора знайти гравців, щоб ми могли переходити на формацію 4-3-3", – зазначив Шевченко.
"Дженоа" має 11 очок та пішла на перерву в Серії А у "зоні вильоту" на 18-му місці.
- Нагадаємо, 21 грудня у 19-му турі чемпіонаті Італії з футболу "Дженоа" під керівництвом Андрія Шевченка зіграла внічию з командою іншого українця - Руслана Малиновського - "Аталантою".
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