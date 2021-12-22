Шевченко відреагував на перший вагомий успіх у чемпіонаті Італії

Про це повідомляє Football Italia.

За його словами, нічия у матчі з четвертою командою в турнірній таблиці Серії А "Аталантою", стала можливою завдяки тому, що "Дженоа" нейтралізувала сильні сторони суперника.

"Ми можемо діяти краще, особливо в атаці – у нас мало гостроти та присутності попереду, але я задоволений тим, яку роботу ми здійснили.. Цього тижня ми передовсім працювали над передачами в коридори, тому що "Аталанта" добре розташовується на полі – їхні хавбеки та вінгери рухаються найбільше. Нам вдалося замкнути трикутники, хоча все одно була небезпека після кросів", - сказав Шевченко.

Він додав, що "Дженоа" під час різдвяної паузи в чемпіонаті Італії підсилиться.

"Я попросив спортивного директора знайти гравців, щоб ми могли переходити на формацію 4-3-3", – зазначив Шевченко.

"Дженоа" має 11 очок та пішла на перерву в Серії А у "зоні вильоту" на 18-му місці.