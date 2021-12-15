Шевченко відреагував на першу перемогу на посаді тренера "Дженоа"
Українець Андрій Шевченко назвав першу перемогу на посаді головного тренера італійської "Дженоа" полегшенням для команди
Про це повідомляє сайт італійського журналіста Джанлуки Ді Марціо.
За словами Шевченка, перша перемога "Дженоа" під його керівництвом над "Салернітаною" в 1/16 фіналу Кубка Італії, стала полегшенням для всієї команди.
"Ця перемога – полегшення для всієї команди. Сьогодні ми грали краще і заслужили на цей успіх. У першому таймі ми мали багато можливостей забити, але чогось не вистачало, як і в попередніх матчах. Потрібно працювати набагато більше. У другій половині ми фізично просіли, але внесені зміни дали змогу повернутися до гри", - сказав Шевченко.
"Дженоа" перемогла "Салернітану" 1:0 та вийшла до ⅛ фіналу Кубка Італії, де 12 січня 2022 року зустрінеться з "Міланом".
- Нагадаємо, 14 грудня у 1/16 фіналу Кубка Італії "Дженоа" переграла "Салернітану" та здобула першу перемогу під керівництвом українського тренера Андрія Шевченка.
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