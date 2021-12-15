Шевченко відреагував на першу перемогу на посаді тренера "Дженоа"

Про це повідомляє сайт італійського журналіста Джанлуки Ді Марціо.

За словами Шевченка, перша перемога "Дженоа" під його керівництвом над "Салернітаною" в 1/16 фіналу Кубка Італії, стала полегшенням для всієї команди.

"Ця перемога – полегшення для всієї команди. Сьогодні ми грали краще і заслужили на цей успіх. У першому таймі ми мали багато можливостей забити, але чогось не вистачало, як і в попередніх матчах. Потрібно працювати набагато більше. У другій половині ми фізично просіли, але внесені зміни дали змогу повернутися до гри", - сказав Шевченко.

"Дженоа" перемогла "Салернітану" 1:0 та вийшла до ⅛ фіналу Кубка Італії, де 12 січня 2022 року зустрінеться з "Міланом".