Шевченко висловився про перспективи Мудрика в "Челсі"

Про це повідомляє Goal.

За словами Шевченка, у Мудрика - великий потенціал, йому потрібно дати час.

"Він підписав довгостроковий контракт з "Челсі". Подивимося, що буде наприкінці строку дії угоди. Я думаю, що у нього є якість та сильна база. Схоже, що "Челсі" вірить в нього. Зараз там новий тренер. Ми просто повинні дати Михайлу час і почекати. Це політика та бачення клубу", - сказав Андрій Шевченко.

Мудрик в "Челсі":

З моменту свого трансферу Михайло Мудрик провів за "Челсі" 17 матчів і віддав 2 асисти.

Сезон в АПЛ завершено. "Челсі" фінішував на 12-й позиції.

Transfermarkt оцінює Михайла Мудрика в 60 млн євро.