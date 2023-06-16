Шевченко висловився про перспективи Мудрика в "Челсі"
Колишній форвард "Челсі" Андрій Шевченко вірить в перспективи українського вінгера Михайла Мудрика у лондонській команді
Про це повідомляє Goal.
За словами Шевченка, у Мудрика - великий потенціал, йому потрібно дати час.
"Він підписав довгостроковий контракт з "Челсі". Подивимося, що буде наприкінці строку дії угоди. Я думаю, що у нього є якість та сильна база. Схоже, що "Челсі" вірить в нього. Зараз там новий тренер. Ми просто повинні дати Михайлу час і почекати. Це політика та бачення клубу", - сказав Андрій Шевченко.
Мудрик в "Челсі":
З моменту свого трансферу Михайло Мудрик провів за "Челсі" 17 матчів і віддав 2 асисти.
Сезон в АПЛ завершено. "Челсі" фінішував на 12-й позиції.
Transfermarkt оцінює Михайла Мудрика в 60 млн євро.
- 31 травня український футболіст "Челсі" Михайло Мудрик був визнаний одним з найшвидших гравців АПЛ.
- 2 червня Мудрик написав лист і подякував фанатам, які зараз його підтримують.
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