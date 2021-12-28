Шевченко знайшов форварда для "Дженоа" у московському "Спартаку"

Про це повідомляє Tuttomercatoweb.

Генеральний менеджер "Дженоа" Йоганнес Шпорс та спортивний директор Карло Тальдо шукають для італійської команди форвардів. Крім Есек'єля Понсе, до шорт-листа генуезького клубу потрапили норвежець Йорген Ларсен ("Гронінген", Нідерланди), француз Жордан Сібачо ("Янг Бойз", Швейцарія) та аргентинець Ігнасіо Пуссетто ("Удінезе", Італія).

Контракт Понсе зі "Спартаком" розрахований до 2024 року. У жовтні 24-річний аргентинець успішно переніс операцію на коліні після якої ще не виходив на поле.

"Дженоа" пішла на різдвяну перерву у серії A у зоні вильоту - на 18-му місці.