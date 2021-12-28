Шевченко знайшов форварда для "Дженоа" у московському "Спартаку"
Аргентинський форвард російського "Спартака" Есек'єль Понсе може перейти до італійської "Дженоа", яку очолює українець Андрій Шевченко
Про це повідомляє Tuttomercatoweb.
Генеральний менеджер "Дженоа" Йоганнес Шпорс та спортивний директор Карло Тальдо шукають для італійської команди форвардів. Крім Есек'єля Понсе, до шорт-листа генуезького клубу потрапили норвежець Йорген Ларсен ("Гронінген", Нідерланди), француз Жордан Сібачо ("Янг Бойз", Швейцарія) та аргентинець Ігнасіо Пуссетто ("Удінезе", Італія).
Контракт Понсе зі "Спартаком" розрахований до 2024 року. У жовтні 24-річний аргентинець успішно переніс операцію на коліні після якої ще не виходив на поле.
"Дженоа" пішла на різдвяну перерву у серії A у зоні вильоту - на 18-му місці.
- 23 грудня повідомлялося, що російський півзахисник "Аталанти" Олексій Міранчук близький до трансферу в "Дженоа".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.09
Купівля 27.09Продаж 27.33
-
EUR
Купівля 30.56Продаж 30.97
- Актуальне
- Важливе