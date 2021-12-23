"Дженоа" Шевченка розпочала переговори про трансфер російського футболіста, - ЗМІ

Про це повідомляє La Repubblica.



За інформацією джерела, "Дженоа" та "Аталанта" вже розпочали переговори стосовно трансферу росіянина Олексія Міранчука. Поки не ясно, мова йде про оренду до кінця сезону, чи повноцінний викуп хавбека.



"Аталанта" хоче отримати за Міранчука 12 млн євро і ще 3 млн у вигляді бонусів за спортивні результати футболіста та команди Андрія Шевченка.



Олексій Міранчук є конкурентом українця Руслана Малиновського в "Аталанті". 26-річний росіянин забив у цьому сезоні 1 гол і віддав 1 асист за 397 хвилин, здебільшого він виходить на поле з лави запасних.

Під керівництвом Шевченка "Дженоа" в чемпіонаті Італії зазнала п'яти поразок, двічі зіграла внічию та здобула одну перемогу в Кубку країни. У турнірній таблиці Серії А перебуває у "зоні вильоту" - на 18-й позиції.