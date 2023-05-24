ШІ згенерував персонажів "Гаррі Поттера" на службі в ЗСУ

Ролик опублікувало Міністерство оборони України у twitter.

"У світі літератури є багато персонажів, які мріють долучитися до #UAarmy – стати на сторону добра", - ідеться у дописі.

На відео Гаррі Поттер, інші учні та викладачі школи магії Гоґвортс зображені у військовій формі. Зокрема, сам головний герой - із шевроном синього кольору, його найкращий друг Рон Візлі - із розпізнавальним знаком ЗСУ - жовтою стрічкою на шоломі.

ШІ також зобразив директора школи магії Дамблдора, братів Візлі, Драко Малфоя, Хаґріда та інших.