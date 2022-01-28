Шість областей України наближаються до введення "червоної" зони карантину, - Ляшко

Про це він сказав під час виступу у Верховній Раді, передає Еспресо.TV.



За словами Віктора Ляшка, спалах COVID-19 не випадково розпочався із західних областей України: там низький показник вакцинації від коронавірусу. На Івано-Франківщині та Рівненщині зафіксували один з найнижчих показників охоплення вакцинацією обома дозами: 36% і 42% серед дорослих відповідно. Він нагадав, що саме ці регіони входять до "червоної" зони карантину.



Він зазначив, що найближчими тижнями в Україні відбудеться пік COVID-захворюваності. Прогнозується, що хворітиме 40-60 тис. людей на добу.



"При тому, що регіони-лідери - місто Київ, Київська та Полтавська області - демонструють рівень у 53-75% вакцинованого дорослого населення повним курсом щеплень", - зауважив очільник МОЗ.



Віктор Ляшко повідомив, що регіони з найвищим показником вакцинації перебувають у "жовтій" зоні карантинних обмежень і мають одні з найнижчих показників завантаженості ліжок з киснем для коронавірусних пацієнтів.



"При цьому регіони-аутсайдери з вакцинації активно рухаються у бік "червоного" рівня епіднебезпеки. Найвищий ризик швидкого переходу до червоного рівня епіднебезпеки наразі мають Закарпатська, Волинська, Чернівецька, Львівська, Вінницька та Сумська області", - наголосив він.

Нагадаємо, НАН прогнозує на початок лютого добовий приріст хворих на коронавірус на рівні 52 тис. людей.

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