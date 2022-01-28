Від 39 до 52 тис. нових захворювань: НАН дала прогноз щодо COVID-хворих на початку лютого
Національна академія наук України прогнозує на початок лютого добовий приріст хворих на коронавірус на рівні 52 тис. людей
Про це повідомляється на сайті академії.
За розрахунками науковців, середня кількість нових хворих з 26 січня до 1 лютого буде на рівні 29 878 осіб. Уже з 2 до 8 лютого прогнозують рекордні показники - середній приріст становитиме 39 241 хворих на добу.
"Згідно з прогнозними обчисленнями компартментної моделі, середня кількість нових випадків дорівнюватиме
29878 (25012-34266), протягом тижня 26 січня – 1 лютого 2022 року та 39241 (20596-52651) – протягом тижня 2 – 8 лютого 2022 року", - йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, що в Україні протягом доби зафіксували рекордні від початку пандемії 34 408 нових випадків COVID-19, померли 144 людини.
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