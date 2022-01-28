Від 39 до 52 тис. нових захворювань: НАН дала прогноз щодо COVID-хворих на початку лютого

Про це повідомляється на сайті академії.



За розрахунками науковців, середня кількість нових хворих з 26 січня до 1 лютого буде на рівні 29 878 осіб. Уже з 2 до 8 лютого прогнозують рекордні показники - середній приріст становитиме 39 241 хворих на добу.



"Згідно з прогнозними обчисленнями компартментної моделі, середня кількість нових випадків дорівнюватиме

29878 (25012-34266), протягом тижня 26 січня – 1 лютого 2022 року та 39241 (20596-52651) – протягом тижня 2 – 8 лютого 2022 року", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що в Україні протягом доби зафіксували рекордні від початку пандемії 34 408 нових випадків COVID-19, померли 144 людини.