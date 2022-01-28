В Україні протягом доби зафіксували рекордні від початку пандемії 34 408 нових випадків COVID-19, померли 144 людини
Станом на ранок 28 січня в Україні виявили 3 980 610 випадків коронавірусної хвороби, з них 99 882 - летальні, 3 608 094 людини одужали
Про це повідомляє пресцентр МОЗ.
Упродовж доби 27 січня було зареєстровано 34 408 нових випадків коронавірусу, з них 5 341 дитина, 808 медпрацівників, одужали 6 142 людини, померли - 154.
У регіонах захворюваність поширюється так:
- м. Київ - 2384;
- Вінницька область - 1505;
- Волинська область - 682;
- Дніпропетровська область - 1523;
- Донецька область - 1383;
- Житомирська область - 1988;
- Закарпатська область - 889;
- Запорізька область - 644;
- Івано-Франківська область - 2807;
- Київська область - 1188;
- Кіровоградська область - 181;
- Луганська область - 557;
- Львівська область - 2793;
- Миколаївська область - 598;
- Одеська область - 2406;
- Полтавська область - 1044;
- Рівненська область - 1732;
- Сумська область - 1689;
- Тернопільська область - 1622;
- Харківська область - 1317;
- Херсонська область - 784;
- Хмельницька область - 1865;
- Черкаська область - 841;
- Чернівецька область - 1088;
- Чернігівська область - 898.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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