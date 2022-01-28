В Україні протягом доби зафіксували рекордні від початку пандемії 34 408 нових випадків COVID-19, померли 144 людини

Про це повідомляє пресцентр МОЗ.



Упродовж доби 27 січня було зареєстровано 34 408 нових випадків коронавірусу, з них 5 341 дитина, 808 медпрацівників, одужали 6 142 людини, померли - 154.



У регіонах захворюваність поширюється так:

м. Київ - 2384;

Вінницька область - 1505;

Волинська область - 682;

Дніпропетровська область - 1523;

Донецька область - 1383;

Житомирська область - 1988;

Закарпатська область - 889;

Запорізька область - 644;

Івано-Франківська область - 2807;

Київська область - 1188;

Кіровоградська область - 181;

Луганська область - 557;

Львівська область - 2793;

Миколаївська область - 598;

Одеська область - 2406;

Полтавська область - 1044;

Рівненська область - 1732;

Сумська область - 1689;

Тернопільська область - 1622;

Харківська область - 1317;

Херсонська область - 784;

Хмельницька область - 1865;

Черкаська область - 841;

Чернівецька область - 1088;

Чернігівська область - 898.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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