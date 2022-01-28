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В Україні протягом доби зафіксували рекордні від початку пандемії 34 408 нових випадків COVID-19, померли 144 людини

28 січня, 2022 п'ятниця
08:39
Суспільство коронавірус

Станом на ранок 28 січня в Україні виявили 3 980 610 випадків коронавірусної хвороби, з них 99 882 - летальні, 3 608 094 людини одужали

Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

Упродовж доби 27 січня було зареєстровано 34 408 нових випадків коронавірусу, з них 5 341 дитина, 808 медпрацівників, одужали 6 142 людини, померли - 154.


У регіонах захворюваність поширюється так:

  • м. Київ - 2384;
  • Вінницька область - 1505;
  • Волинська область - 682;
  • Дніпропетровська область - 1523;
  • Донецька область - 1383; 
  • Житомирська область - 1988;
  • Закарпатська область - 889;
  • Запорізька область - 644;
  • Івано-Франківська область - 2807;
  • Київська область - 1188;
  • Кіровоградська область - 181;
  • Луганська область - 557;
  • Львівська область - 2793;
  • Миколаївська область - 598;
  • Одеська область - 2406;
  • Полтавська область - 1044;
  • Рівненська область - 1732;
  • Сумська область - 1689;
  • Тернопільська область - 1622;
  • Харківська область - 1317;
  • Херсонська область - 784;
  • Хмельницька область - 1865;
  • Черкаська область - 841;
  • Чернівецька область - 1088;
  • Чернігівська область - 898.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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