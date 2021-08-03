Шість танкерів повідомили про втрату контролю біля берегів ОАЕ
Біля берегів ОАЕ одразу шість танкерів сповістили про втрату контролю
Про це повідомляє The Time of Israel.
За даними MarineTraffic.com, шість суден оголосили приблизно в той же час за допомогою своїх трекерів системи автоматичної ідентифікації, що вони "не під командуванням". Як правило, це означає, що судно втратило контроль і більше не може керувати.
Танкери Queen Ematha, Golden Brilliant, Jag Pooja й Abyss майже одночасно повідомили про те, що вони втратили контроль над управлінням водного транспорту. Служба морської торгівлі Великої Британії спершу повідомила про інцидент з управлінням, але пізніше заявила, що це було викраденням.
Зазначається, що лише нещодавно один із танкерів атакував дрон, внаслідок чого загинули два члени екіпажу.
Захід, зі свого боку, звинуватив Іран в нападі, оскільки це перша загибель мирних жителів на тлі тіньової війни проти комерційних судів в регіоні. Втім, країна заперечила свою причетність до інциденту, попри те, що Тегеран й раніше використовував аналогічні апарати для своїх атак.
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