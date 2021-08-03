Шість танкерів повідомили про втрату контролю біля берегів ОАЕ

Про це повідомляє The Time of Israel.



За даними MarineTraffic.com, шість суден оголосили приблизно в той же час за допомогою своїх трекерів системи автоматичної ідентифікації, що вони "не під командуванням". Як правило, це означає, що судно втратило контроль і більше не може керувати.

Танкери Queen Ematha, Golden Brilliant, Jag Pooja й Abyss майже одночасно повідомили про те, що вони втратили контроль над управлінням водного транспорту. Служба морської торгівлі Великої Британії спершу повідомила про інцидент з управлінням, але пізніше заявила, що це було викраденням.

Зазначається, що лише нещодавно один із танкерів атакував дрон, внаслідок чого загинули два члени екіпажу.



Захід, зі свого боку, звинуватив Іран в нападі, оскільки це перша загибель мирних жителів на тлі тіньової війни проти комерційних судів в регіоні. Втім, країна заперечила свою причетність до інциденту, попри те, що Тегеран й раніше використовував аналогічні апарати для своїх атак.