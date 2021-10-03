Шкарлет привітав освітян з Днем вчителя

Про це передає Еспресо.TV.



"Учитель - одна з найвеличніших професій. І саме освітяни відіграють вирішальну роль як у розвитку і становленні особистості, так і формуванні суспільства загалом. А все це, у свою чергу, впливає на зростання економіки країни та всього світу", - зазначається у вітальному слові міністра, яке можна побачити на офіційному ТГ-каналі МОН.



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Шкарлет висловив подяку кожному педагогу за "свідомий вибір професії та відданість справі".



"Щиро бажаю вам, шановні освітяни, завжди йти в ногу з часом, не зупинятися на досягнутому. Сил вам, безмежного терпіння, життєвої мудрості, натхнення та оптимізму", - наголосив очільник Міносвіти.

