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"Цей непродуманий крок призведе до катастрофи". За рішенням Шкарлета різко скорочують викладачів у вишах

5 вересня, 2021 неділя
21:58
Суспільство

На початку нового навчального року у вищих навчальних закладах різних українських міст звільняють велику кількість викладачів та інших співробітників або ж переводять їх на півставки

Такі повідомлення надходять з Одеси та Харкова, передає Еспресо.TV.

Ситуацію з одеськими вишами докладно описує місцева інтернетгазета Думская.net.

Як зазначається, найгіршим є стан справ в Одеському національному університеті імені Мечникова - провідному вищому навчальному закладі півдня України, якому суттєво зменшили обсяг державного замовлення.

Проблему одеських вишів обговорювали на позачерговому засіданні Ради ректорів установ вищої освіти Одеського регіону, розповів голова цієї організації, керівник Одеського державного екологічного університету Сергій Степаненко.

За його словами, труднощі у ВНЗ виникли після 13 серпня, коли міністр освіти і науки Сергій Шкарлет підписав наказ "Про розподіл видатків споживання державного бюджету між закладами вищої освіти для підготовки здобувачів вищої освіти на умовах державного замовлення у 2021 році".

Відповідно за чотири місяці до завершення фінансового року витрати на заробітну плату працівників і оплату комунальних послуг в десяти одеських вузах раптово зменшили більше ніж на 104 млн грн.

"Цей непродуманий крок міністерства повинен привести до катастрофічних наслідків в діяльності вишів, оскільки обсяги фінансування в ці місяці за деякими навчальним закладам зменшилися майже на 40% від затверджених в лютому 2021 року тим же міністерством. Фактично на початку нового навчального року адміністрація закладів вищої освіти поставлена перед фактом істотного скорочення фонду оплати праці і комунальних послуг. Тобто сотні викладачів Одеської області повинні бути раптово, з порушенням чинного законодавства, звільнені, що може привести до соціального вибуху. Крім того, вноситься безлад в організацію освітнього процесу", - зазначив ректор.

Крім того, за його словами, фактична відмова Міністерства освіти фінансувати утримання майна державних вузів в осінньо-зимовий період, при тому що тарифи на комунальні послуги зростають, змусить ректорів закрити навчальні корпуси і студентські гуртожитки вже в середині навчального семестру, розпустивши учнів по домівках .

"Послідовні удари (вимивання людського капіталу внаслідок негативного впливу методики так званого широкого конкурсу при розподілі державного замовлення на підготовку фахівців, зменшення державного фінансування), які наносяться протягом останніх років по регіональній вищій освіті в Україні, неминуче ведуть її до глибокої кризи", - зазначається в заяві Ради ректорів Одещини.

Керівники одеських вузів звернулися до міністерства з вимогою негайно переглянути показники фінансування закладів вищої освіти та фінансово забезпечити організоване початок навчального року.

Подібне має місце і в Харкові, де під скорочення потрапили викладачі Харківського національного університету імені Василя Каразіна, про що вони самі пишуть в соцмережах.

Аргіментація - нестача 200 млн грн на зарплати.








Харків'яни називають таке рішення "злочином". Тим більще, що йдеться про передовий інтелектуальний і фаховий форпост української освіти й науки на передньому країни протидії впливу "русского міра".

При цьому, нагадаємо, команда Зеленського готова виділити величезні суми на створення Президентського універистету, зарплати в якому, за твердженням Шкардета, дорівнюватимуть $4 тис.

Слід наголосити, що урядова команда "Слуги народу" вважає за необхідне суттєво скоротити й вчителів середніх загальноосвітніх шкіл.

 "У нас вчителів на 36 тисяч більше, ніж потрібно", - заявив 22 липня 2021 року заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев в інтерв'ю Главкому.

Натомість під час останніх президентських виборів штаб Володимира Зеленського казав не про майбутні скорочення, а про нечуване підняття зарплат вчителів. Давид Арахамія, який нині очолює парламентську фракцію партії "Слуга народу", обіцяв педагогам ставки по 4 тис. євро на місяць.


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Сергій Шкарлет
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