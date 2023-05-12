У листі до голови Офісу президента України шкідник пише, що він пенсіонер та інвалід 1 групи. Однак, якщо послухати оперативні перехоплення СБУ — у питанні державної зради та постачанні двигунів для вертольотів типу "Алігатор" — він був цілком богатирського здоров’я.

Я уже мовчу, що в питаннях, як гарно розважитися з молодими коханками в нічних клубах Москви — Богуслаєв міг дати фору Х'ю Хефнеру.

Чим же знаменитий цей "Герой України"?

У лютому 2022 року 83-річний зрадник на повну котушку готувався до війни та обстрілів рідних країв. І тому безперебійно постачав двигуни останнього покоління ремонту гелікоптерів Мі-8АМТШ-ВН "Сапсан", КА-52 "Алігатор" та Мі-28Н "Нічний мисливець". Це штурмова авіація російських окупантів — і саме вона поклала в могилу тисячі українських піхотинців.

У лютому 2022 року 83-річний зрадник на повну котушку готувався до війни та обстрілів рідних країв. І тому безперебійно постачав двигуни останнього покоління ремонту гелікоптерів Мі-8АМТШ-ВН "Сапсан", КА-52 "Алігатор" та Мі-28Н "Нічний мисливець". Це штурмова авіація російських окупантів — і саме вона поклала в могилу тисячі українських піхотинців

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Мешканцям Запоріжжя буде особливо приємно знати, що в той час, коли чоловіки пішли записатися у військкомати — Богуслаєва цікавило лише одне — як зробити так, аби врятувати Путіна від націоналістів. Які не дай Боже, можуть перемогти в Україні. А врешті, чого ми хочемо від російського громадянина з 2002 року? Дуже логічна поведінка.

Навіть у травні 2022 року, коли у нас були найбільші втрати — ми втрачали в лісах Ізюмщини інколи по 500 воїнів якраз таки через ворожу арту й авіацію — стару шкапу цікавило питання, як відправити додатковий десяток двигунів на Росію.

Зараз ця моральна потвора перебуває під арештом і проходить за справою про державну зраду.

І ось з’являються нові подробиці, як В’ячеслав Богуслаєв помагав РФ і свідомо блокував передачу гелікоптера Мі-2 для потреб українського ГУР МО. Мова йшла про квітень 2022 року — і я розумію, що цей вертоліт мав би поповнити наш автопарк техніки після того, як рашисти свідомо збили кілька гелікоптерів, які забирали поранених з Азовсталі.

"Ты расстрой РДЦ на этом вертолете. Расстрой РДЦ (регулятор двигуна цифровий. - Ред.), чтобы они не взлетели - и все", — каже на записах своєму підлеглому з "Мотор Січі", коли українські розвідники прийшли до них за гелікоптером для виконання бойових завдань на фронті.

"Формуляры с моего вертолета попрячь там, бл***", — командує цілком здоровим голосом новоспечений "інвалід першої групи".

"Ведите жестко себя, ничего там не кланяйтесь, не просите, чтоб они знали, бл***", — радить Богуслаєв, як треба розмовляти з офісом ГУР МО.

Це нова підозра у державній зраді. І найцікавіше — це пряма протидія нашим спецслужбам, які якраз і відповідають за обмінні процеси.

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Тож абсолютно ясно, чому Богуслаєв вирішив не писати заяв з проханням віддати його тушку на Росію на ім‘я Кирила Буданова чи Василя Малюка. Герой України з російським паспортом зробив усе аби якісних розвідників і спецпризначенців стало менше. Аби ГУР МО було змушене планувати нові й нові операції щодо кращих дружків та союзників Богуслаєва на тимчасово окупованих територіях. Врешті — тут ще й особиста заруба через той критично потрібний вертоліт.

Богуслаєв вирішив розв'язувати питання через політичні впливи й звернувся з листом до Андрія Єрмака. Чим викликав до останнього нову хвилю питань: "чи не узурпує ця людина владу"?, "чому саме він, адже очільник ОПУ не має повноважень на обміни". І врешті стандартна українська політична дискусія: "Так агент Кремля Єрмак, чи ні?"

Тому цілком логічно, що Богуслаєв вирішив розв'язувати питання через політичні впливи й звернувся з листом до Андрія Єрмака. Чим викликав до останнього нову хвилю питань: "чи не узурпує ця людина владу"?, "чому саме він, адже очільник ОПУ не має повноважень на обміни". І врешті стандартна українська політична дискусія: "Так агент Кремля Єрмак, чи ні?".

Чи можна віддавати Богуслаєва Росії прямо зараз. Є цілком притомні думки, що зрадник легко перетягне зазомбований русским миром колектив до РФ до Москви, де допоможе РФ налагодити виробництво дефіцитних двигунів.

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І порушу іще одну важливу проблему.

Якщо Богуслаєва обміняють — це буде знак, що непокаране зло множиться. І нехай навіть ми можемо отримати десяток героїв за нього — досвід діда може стати дорожньою картою для інших зрадників. Тих, хто працює на Росію приховано або тимчасово сховався закордоном. Усім Портновим, Мураєвим, Наумовим тощо.

Якщо Богуслаєва обміняють — це буде знак, що непокаране зло множиться. І нехай навіть ми можемо отримати десяток героїв за нього — досвід діда може стати дорожньою картою для інших зрадників

Самовпевненість Богуслаєва аж іскриться його зневагою до України, Запоріжжя і сотень тисяч місцевих, які стали вимушеними біженцями. Цей державний зрадник зі своєю фірмовою усмішкою чеширського кота показує колегам по розуму, що працювати на РФ в Україні й під час піка війни не страшно. Поки не впіймають – ти спокійно заробляєш гроші, коли продаєш життя своїх співвітчизників за рублі. А коли до тебе прийде СБУ з підозрами — ти пару місяців посидиш в СІЗО, а далі тебе обміняють за наших заручників з того боку фронту.

Навіть так — чим більше горя ти приніс Україні, чим більше прикордонників та військових зміг покалічити та вбити — тим ліпшими будуть твої шанси на обмін. Тому є навіть стимул служити окупантам якісніше — в очах російських кураторів ти 100% герой. І тебе порятують.

Власне, саме через такий підхід до держаних зрадників у російських спецслужб ніколи не було проблем із вербуванням зрадників в Україні. Гроші та обіцянка алібі вирішують все.

Тож моя думка така, що таких знакових персонажів, як В’ячеслав Богуслаєв міняти не можна. Їх треба показово судити, давати довічне. Всіляко показувати, що "інвалід 1 групи" цілком здоровий для того аби чинити зло вищого рівня. Такі процеси в суді мають бути медійно підсвічені так, як свого часу судилище над Юлією Тимошенко та Юрієм Луценком.

Така наука була б доброю профілактикою для тих, хто працює на заводі, в суді, в університеті — має посади та статус, але мріє здати колег на "підвал" пачками. І принести русский мир на вулиці свого міста. Щоби потенційний зрадник мав сто разів подумати, перш ніж взяти свої 30 срібників.

Саме така кара зменшує кількість зрадників і рятує життя наших людей. Ми надто багато прощали у 2014, коли зараз війна прийшла вбивати тих, хто тоді ще був дітьми.

Спеціально для Еспресо

Про авторку. Марина Данилюк-Ярмолаєва, оглядачка Еспресо

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