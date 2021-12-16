Шмигаль: Локдауну не буде, але маски є обов’язковими

Про це він сказав під час гала-івенту "Україна та світ попереду - 2022", передає Укрінформ.

"Вакцинальна кампанія в Україні триває, ми вже сім тижнів вакцинуємо понад мільйон громадян щотижня, доволі швидко просуваємося. Понад 40% вакцинованих серед дорослого населення - це ключовий фактор, який нам дає можливість пообіцяти бізнесу, що локдаунів не буде", - наголосив Шмигаль.

За його словами, деякі обмеження триватимуть ще досить довго. Зокрема, обов’язкове носіння масок в громадських місцях, адже, за його словами, вакцинація не захищає на 100% від інфікування, а запобігає смерті та важкому перебігу захворювання.

Прем’єр зауважив, що тепер можна очікувати з обережним оптимізмом на розвиток економіки та зміни в країні на краще.

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