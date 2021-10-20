Шмигаль: ми не плануємо вводити локдаун по всій країні

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав під час засідання уряду, передає Еспресо.TV.



"Ми не плануємо вводити повний локдаун по всій країні і зупиняти економіку, але, як сказав цього тижня президент, єдиною альтернативою локдауну є саме масова вакцинація", - сказав Шмигаль.



Прем'єр також нагадав, що з 21 жовтня в Україні починають працювати нові правила пасажирських перевезень. Так, всі міжобласні перевезення будуть дозволені лише за наявності COVID-сертифіката або чинного негативного тесту. Водночас перевезення у містах та всередині однієї області під ці нові правила не підпадатимуть.



Шмигаль зауважив, що вакцинація та обмеження для невакцинованих дозволять уряду не запроваджувати новий локдаун, що сприятиме відновленню економіки.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb